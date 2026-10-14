Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 15 по 21 октября предполагает четыре дождливых дня подряд и потепление до +16° во вторник, 20 октября.

переменчивые дожди уже накрывали Киевщину на прошлой неделе, и синоптики предупреждают, что новая волна осадков вернется и в этот раз: с 15 по 21 октября на Киевщине ожидаются четыре дождливых дня подряд.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Киевской области будут держаться в пределах от +12° до +16°.

В четверг, 15 октября, воздух днем прогреется до +12°, а ночью остынет до +6°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не ожидают.

В пятницу, 16 октября, дневная температура останется на отметке +12°, ночная поднимется до +8°. Облачность усилится, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 17 октября, столбики термометров днем поднимутся до +15°, ночью ожидается +10°. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

В воскресенье, 18 октября, днем удержится +13°, а ночью потеплеет до +12°. Небо затянет облаками, и синоптики снова прогнозируют осадки.

В понедельник, 19 октября, дневная температура составит +12°, ночная останется такой же — +12°. Облачно, возможные осадки продолжаются.

Во вторник, 20 октября, воздух прогреется до наивысшей отметки недели — +16°, ночью похолодает до +10°. Облачность станет переменной, без осадков.

В среду, 21 октября, днем ожидается +15°, ночью — +9°. Небо будет малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 20 октября, с температурой +16°, а самым прохладным будет начало недели — четверг и пятница, когда днем удержится лишь +12°. Перепад температур за неделю составит 4°, а осадки синоптики прогнозируют четыре дня подряд — с пятницы по понедельник.

Из-за продолжительных дождей жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и обувь с хорошим сцеплением, а водителям — быть особенно осторожными на мокрой дороге и увеличивать дистанцию. В дни без осадков, когда облачность переменная или малооблачно, можно планировать прогулки и дела на свежем воздухе.

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