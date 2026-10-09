Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 10 по 16 жовтня обіцяє короткочасне потепління до +20° у неділю, а потім дощі та спад температури до +11° вже у вівторок.

прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 жовтня вже попереджав про затяжні дощі в регіоні, і новий тиждень, з 10 по 16 жовтня, підтверджує цю тенденцію: короткий сплеск тепла до +20° у неділю швидко зміниться дощами та прохолодою. Синоптики Київської області фіксують черговий період нестійкої погоди з дощами у перші дні тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Київській області протягом тижня з 10 по 16 жовтня коливатиметься від +11° до +20°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +8°-+13°.

У суботу, 10 жовтня, у Київській області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі охолоне до +8°. Опадів не прогнозують.

У неділю, 11 жовтня, стовпчики термометрів підніматимуться до найвищої позначки тижня — +20° вдень, вночі ж буде +9°. Небо залишатиметься малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 12 жовтня, погода помітно зміниться: вдень очікується лише +13°, а вночі температура практично не опускатиметься, залишаючись на позначці +13°. Небо вкриють хмари, можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до найнижчої денної позначки тижня — +11°, вночі буде +10°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 14 жовтня, повітря прогріється до +15° вдень, вночі очікується +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 15 жовтня, температура утримається на позначці +15° вдень і +10° вночі. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 16 жовтня, завершить тиждень температура +15° вдень та +8° вночі, при малохмарному небі без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня у Київській області стане неділя, 11 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — вівторок, 13 жовтня, коли вдень не перевищить +11°. Перепад денних температур за тиждень сягає 9°. Опади синоптики прогнозують у неділю, понеділок та вівторок, 11-13 жовтня.

Мешканцям Київської області варто врахувати обидва фактори: у дні з опадами — неділю, понеділок і вівторок — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через можливо мокру дорогу. А через відчутний перепад температур, що сягає 9°, особливо людям похилого віку варто вдягатися тепліше, адже вже у вівторок температура вдень не підніметься вище +11°.

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