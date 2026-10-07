Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 8 по 14 жовтня передбачає помітне коливання температур: від +22° на початку тижня до +14° наприкінці, перепад становить 8°.

попередній прогноз аномальної погоди в регіоні вже попереджав про нестабільність, а новий тиждень у Київській області принесе черговий перепад температур — від +22° на початку до +14° у середу.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься у межах від +14° до +22°, а вночі — від +8° до +12°.

У четвер, 8 жовтня, повітря прогріється до +22°, уночі ж термометри покажуть +11°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.

У п’ятницю, 9 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +20° удень та +12° вночі. Хмарність з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 10 жовтня, температура утримається на позначці +16° удень, а вночі опуститься до +8°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 11 жовтня, вдень очікується +20°, уночі — +8°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозується.

У понеділок, 12 жовтня, повітря прогріється лише до +16°, вночі — до +11°. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, вдень +15°, уночі +10°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 14 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +14° удень та +8° вночі. Небо малохмарне, опадів не передбачається.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 8 жовтня, з температурою +22°, а найпрохолодніше буде в середу, 14 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Перепад температур за тиждень сягає 8°. Опади синоптики прогнозують двічі — у п’ятницю, 9 жовтня, та в понеділок, 12 жовтня.

Через відчутний перепад температур мешканцям Київської області варто одягатися за принципом «кількох шарів» і не забувати теплий одяг, особливо людям похилого віку. У дні з можливими опадами — п’ятницю та понеділок — стане в пригоді парасолька, а водіям слід бути обережними на дорозі через можливе погіршення видимості.

Раніше Politeka повідомляла, що київську область чекає несподівана погода: синоптики дали прогноз на тиждень з 3 по 9 жовтня.

Також Politeka повідомляла, що синоптики попередили про стрімку зміну погоди: прогноз на тиждень у Київській області з 7 по 13 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про стрімке похолодання: прогноз погоди на тиждень у Київській області з 6 по 12 жовтня.