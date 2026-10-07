попередній прогноз аномальної погоди в регіоні вже попереджав про нестабільність, а новий тиждень у Київській області принесе черговий перепад температур — від +22° на початку до +14° у середу.
За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься у межах від +14° до +22°, а вночі — від +8° до +12°.
У четвер, 8 жовтня, повітря прогріється до +22°, уночі ж термометри покажуть +11°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.
У п’ятницю, 9 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +20° удень та +12° вночі. Хмарність з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.
У суботу, 10 жовтня, температура утримається на позначці +16° удень, а вночі опуститься до +8°. Хмарність мінлива, без опадів.
У неділю, 11 жовтня, вдень очікується +20°, уночі — +8°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозується.
У понеділок, 12 жовтня, повітря прогріється лише до +16°, вночі — до +11°. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують можливі опади.
У вівторок, 13 жовтня, вдень +15°, уночі +10°. Хмарність мінлива, без опадів.
У середу, 14 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +14° удень та +8° вночі. Небо малохмарне, опадів не передбачається.
Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 8 жовтня, з температурою +22°, а найпрохолодніше буде в середу, 14 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Перепад температур за тиждень сягає 8°. Опади синоптики прогнозують двічі — у п’ятницю, 9 жовтня, та в понеділок, 12 жовтня.
Через відчутний перепад температур мешканцям Київської області варто одягатися за принципом «кількох шарів» і не забувати теплий одяг, особливо людям похилого віку. У дні з можливими опадами — п’ятницю та понеділок — стане в пригоді парасолька, а водіям слід бути обережними на дорозі через можливе погіршення видимості.
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