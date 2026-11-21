Кабінет Міністрів оновив правила отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства. Нові норми діють із 27 жовтня 2026 року згідно з постановою №1328 і змінюють порядок бронювання працівників, квоти та критерії оцінки бізнесу.

Бронювання працівників від мобілізації змінилося - Кабінет Міністрів оновив правила, за якими підприємства отримують і підтверджують статус критично важливих для життєдіяльності країни. Нові норми діють із 27 жовтня 2026 року згідно з постановою №1328 і зачіпають бронювання, квоти та критерії оцінки бізнесу.

Як повідомляє Мінекономіки, до критично важливих сфер тепер належать галузі, що забезпечують обороноздатність і макрофінансову стійкість держави, життєзабезпечення населення та роботу критичної інфраструктури.

Серед них - оборонно-промисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс, аварійно-рятувальні служби, видобувна та переробна промисловість, будівництво, агровиробництво і продовольча безпека, транспорт і логістика, інформаційні технології та зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я, роздрібна торгівля, житлово-комунальне господарство, а також культура й інші сфери за погодженням із Координаційним центром.

Наразі 90% держорганів уже переглянули критерії критичності. Міністерства та ОВА опрацювали галузеві й регіональні вимоги, а Координаційний центр погодив оновлені критерії. Погоджені критерії затверджуються наказами відповідних органів і набувають чинності після реєстрації в Мін'юсті протягом до 5 робочих днів.

Для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) встановлено квоту бронювання на рівні 95%. Працівники, які безпосередньо залучені до виробництва та аварійно-відновлювальних робіт, зберігають бронювання. Квоту понад 95% можуть надати за обґрунтованим рішенням Міноборони або Міненерго з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Для підприємств, у яких статус критичності завершується в листопаді-грудні 2026 року, підготовлено проєкт рішення про продовження цього статусу на 31 день. Це дасть бізнесу час підтвердити критичність за новими вимогами без зупинки роботи.

Як оформити бронювання

Якщо критерії для підприємства не змінилися, статус критично важливого зберігається до завершення встановленого строку, а планове підтвердження відбувається у звичайному порядку.

Документи на підтвердження статусу рекомендується подавати за 2-3 місяці до завершення строку його дії. Підприємства, які отримали статус за критеріями, що скасовуються, втратять його, але зможуть повторно подати документи за іншими чинними критеріями.

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