З 1 січня 2027 року продавці OLX Доставки будуть зобов'язані підтверджувати особу через застосунок «Дія». Дохід від продажів до 2000 євро на рік при цьому не оподатковуватиметься.

Нові правила онлайн-продажів в Україні на OLX запрацюють з 1 січня 2027 року: продавців сервісу OLX Доставка зобов'яжуть підтверджувати особу через застосунок «Дія». Доходи від продажів до 2000 євро на рік при цьому не оподатковуватимуться.

Про зміни повідомила пресслужба платформи OLX. Верифікацію запроваджують через закон № 4903-IX про оподаткування доходів, отриманих через цифрові майданчики.

Навіщо потрібна верифікація через «Дію»

Обов'язкова перевірка дозволить платформі ідентифікувати користувачів, щоб виконати вимоги законодавства і передати звітність до податкової служби. Йдеться лише про підтвердження особи, а не про автоматичне списання грошей з рахунків.

Покупцям проходити верифікацію не потрібно. Для них правила користування сервісом залишаються незмінними.

Як рахуватимуть ліміт у 2000 євро

Річний дохід фізичної особи від продажу товарів на суму до 2000 євро звільняється від податку. Кількість угод не обмежується, а подавати декларацію не потрібно.

Якщо сума перевищить поріг, застосовуватимуть ставку 10% ПДФО без додаткового військового збору. Раніше діяла ставка 5% ПДФО плюс військовий збір.

Ліміт у 2000 євро рахуватимуть сукупно для всіх цифрових майданчиків, де продає людина. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, понад 95% продавців у цей ліміт вкладаються.

У разі перевищення порогу ДПС надішле податкове повідомлення-рішення. Його потрібно оплатити протягом 60 днів.

Що зміниться для підприємців

Для фізичних осіб-підприємців порядок оподаткування не змінюється, але їхні продажі також увійдуть до річної звітності платформи. За матеріалами Мінфіну, дані про продавців, які здійснили до 30 операцій на рік і заробили до 2000 євро, взагалі не включатимуть до звітів операторів.

Сам закон набрав чинності 23 жовтня 2026 року. Податкові норми запрацюють з 1 січня 2027 року, а перший міжнародний обмін даними відбудеться у 2028 році.

Що робити продавцю

Якщо ви продаєте через OLX Доставку, з нового року потрібно пройти верифікацію в «Дії». Якщо річний дохід не перевищує 2000 євро, жодних податків і декларацій не буде.

Перевищили ліміт - дочекайтеся податкового повідомлення від ДПС і сплатіть 10% протягом 60 днів. «Для фізичних осіб запроваджується єдиний платіж у розмірі 10%», - зазначили у Міністерстві фінансів України.

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