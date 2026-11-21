С 1 января 2027 года продавцы OLX Доставки будут обязаны подтверждать личность через приложение «Дія». Доход от продаж до 2000 евро в год при этом облагаться налогом не будет.

Новые правила онлайн-продаж в Украине на OLX заработают с 1 января 2027 года: продавцов сервиса OLX Доставка обяжут подтверждать личность через приложение «Дія». Доходы от продаж до 2000 евро в год при этом облагаться налогом не будут.

Об изменениях сообщила пресс-служба платформы OLX. Верификацию вводят из-за закона № 4903-IX о налогообложении доходов, полученных через цифровые площадки.

Зачем нужна верификация через «Дію»

Обязательная проверка позволит платформе идентифицировать пользователей, чтобы выполнить требования законодательства и передать отчетность в налоговую службу. Речь только о подтверждении личности, а не об автоматическом списании денег со счетов.

Покупателям проходить верификацию не нужно. Для них правила пользования сервисом остаются неизменными.

Как будут считать лимит в 2000 евро

Годовой доход физического лица от продажи товаров на сумму до 2000 евро освобождается от налога. Количество сделок не ограничивается, а подавать декларацию не нужно.

Если сумма превысит порог, будут применять ставку 10% НДФЛ без дополнительного военного сбора. Ранее действовала ставка 5% НДФЛ плюс военный сбор.

Лимит в 2000 евро будут считать суммарно по всем цифровым площадкам, где продает человек. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, более 95% продавцов в этот лимит укладываются.

В случае превышения порога ГНС пришлет налоговое уведомление-решение. Его нужно оплатить в течение 60 дней.

Что изменится для предпринимателей

Для физических лиц-предпринимателей порядок налогообложения не меняется, но их продажи также войдут в годовую отчетность платформы. По материалам Минфина, данные о продавцах, которые совершили до 30 операций в год и заработали до 2000 евро, вообще не будут включать в отчеты операторов.

Сам закон вступил в силу 23 октября 2026 года. Налоговые нормы заработают с 1 января 2027 года, а первый международный обмен данными состоится в 2028 году.

Что делать продавцу

Если вы продаете через OLX Доставку, с нового года нужно пройти верификацию в «Дії». Если годовой доход не превышает 2000 евро, никаких налогов и деклараций не будет.

Превысили лимит - дождитесь налогового уведомления от ГНС и оплатите 10% в течение 60 дней. «Для физических лиц вводится единый платеж в размере 10%», - отметили в Министерстве финансов Украины.

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