По обновленному прогнозу метеорологов, зима в Украине будет теплее климатической нормы на 1-2°C, а февраль станет самым нестабильным месяцем сезона.

Какой будет зима в Украине и когда ударят морозы, метеорологи просчитали уже сейчас. Обновленный сезонный прогноз говорит: холодный сезон, скорее всего, будет теплее климатической нормы, но сильные морозы, обильные снегопады и резкие перепады температуры никто не отменял.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины. По ее словам, последние ноябрьские расчеты ведущих мировых прогностических центров подтверждают предыдущие оценки относительно теплой зимы.

Большинство метеорологических моделей прогнозирует, что средняя температура за весь сезон и в каждый отдельный зимний месяц превысит климатическую норму на 1-2°C. В то же время американское NOAA и некоторые другие центры допускают еще большие отклонения - до 2-3°C в декабре и январе.

Наибольшая неопределенность касается февраля. Именно в этот месяц погодные условия могут быть особенно нестабильными, поэтому говорить о конкретной температуре в отдельные дни сейчас невозможно - сезонные прогнозы описывают лишь общие тенденции.

Несмотря на вероятное преобладание теплой погоды, метеоролог не исключает сильных и даже длительных морозов. Их интенсивность и продолжительность будут зависеть от особенностей атмосферной циркуляции, которую достоверно предсказать на несколько месяцев вперед пока нельзя.

Какие еще опасности готовит погода

Кроме морозов, украинцам стоит готовиться к другим характерным для зимы явлениям: интенсивным снегопадам, гололеду, гололедице, густым туманам и сильному ветру. Даже при относительно высокой средней температуре они могут создавать серьезные проблемы.

Особенно опасными будут периоды, когда столбик термометра будет колебаться около нуля. Чередование оттепелей и заморозков способствует образованию гололедицы, налипанию мокрого снега и обледенению дорог, деревьев и линий электропередач.

В течение зимы в Украине будет преобладать западный перенос воздушных масс, приносящий более теплый и влажный воздух с Атлантики. Поэтому в январе и феврале отдельные регионы могут получать больше осадков, чем обычно, - в виде дождя, мокрого снега или снега в зависимости от температуры.

Почему зима может быть непредсказуемой

Дополнительным фактором станет усиление климатического явления Эль-Ниньо. По оценкам NOAA от 12 ноября, вероятность сохранения сильного или очень сильного Эль-Ниньо с января по март 2027 года превышает 79%.

В качестве примера Вера Балабух приводит зиму 1997-1998 годов, когда действовало очень мощное Эль-Ниньо. Тогда январь и февраль в Украине были теплее нормы на 4°C и более, но в декабре произошло сильное арктическое вторжение, которое принесло морозы.

При этом повторение такого сценария не гарантировано, ведь Эль-Ниньо - лишь один из факторов формирования погоды. Отдельные долгосрочные модели допускают существенное похолодание на востоке Европы в конце декабря, ближе к рождественским праздникам, однако называть точные даты морозов или снегопадов в Украине еще рано.

Ранее Politeka сообщала, погода в Украине 20 ноября: синоптики предупредили о циклоне, дождях и сильном ветре.

Также Politeka сообщала, погода готовит неприятный сюрприз: прогноз на неделю в Киевской области.