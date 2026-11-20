Пенсии в Украине планируют проиндексировать в марте 2027 года. По предварительному расчету повышение может достичь 16,45%, а в зависимости от сценария развития экономики составит от 13,75% до 18,75%.

Перерасчет пенсии в Украине готовят на март 2027 года - по предварительному расчету индексация может составить 16,45%. Об этом пишет издание AgroWeek.

Ежегодную индексацию проводят по формуле: наполовину учитывают инфляцию за предыдущий год, наполовину - рост средней зарплаты за три предыдущих календарных года.

Точную цифру еще не утвердили. В зависимости от сценария развития экономики повышение может колебаться от 13,75% до 18,75%. Окончательный коэффициент перерасчета должны определить в феврале 2027 года.

Для подсчета берут среднюю зарплату. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель составлял 14 308 грн в 2023 году, 17 487 грн в 2024-м и 20 654 грн в 2025-м. За первое полугодие 2026 года средняя зарплата уже достигала около 24,4 тыс. грн.

Если по итогам 2026 года средняя зарплата дойдет примерно до 25 тыс. грн, ее прирост за два сопоставимых трехлетних периода может составить около 20,4%.

По предварительному расчету, инфляционная составляющая равна 12,5%, а зарплатная - 20,4%. В сумме коэффициент повышения выходит 16,45%.

Что это значит для пенсионеров

Индексацию проводят автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. После утверждения коэффициента Пенсионный фонд сам пересчитает выплаты в марте.

Отдельно правительство планирует изменить условия выхода на пенсию для учителей и медиков. Детали этих изменений пока готовят.

Ранее Politeka сообщала, доплата к пенсии 150 гривен: в ПФУ рассказали, кто может оформить в ноябре.

Также Politeka сообщала, проверка пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, как выявить ошибку и добиться перерасчета.