Пенсию выплачивают ежемесячно не позднее 25 числа, но после принятия решения о её назначении первые деньги могут прийти не сразу. Рассказываем, сколько на самом деле ждать выплат и куда обращаться, если средства задерживаются.

Пенсии в Украине выплачивают ежемесячно, и по закону деньги должны прийти не позднее 25 числа. Однако многие сталкиваются с ситуацией, когда пенсию вроде бы уже назначили, а денег на счету всё ещё нет.

Чаще всего задержка возникает не из-за ошибки, а потому, что между датой, когда Пенсионный фонд принял решение о назначении выплаты, и первым фактическим поступлением средств проходит определённое время. Человеку может казаться, что его "забыли", хотя на самом деле процесс просто продолжается.

По правилам ПФУ, первая выплата после назначения пенсии обычно поступает уже в следующем месяце, а не сразу в день принятия решения. То есть если решение принято в ноябре, первые деньги следует ждать по стандартному графику выплат следующего периода.

Сколько на самом деле ждать выплату

Пенсионный фонд выплачивает пенсию по месту фактического проживания пенсионера и в рамках общего графика: с 4 по 25 число каждого месяца. Точная дата зависит от способа получения - через банк или через "Укрпочту", а также от адреса проживания.

Если пенсия назначена впервые, деньги поступают после того, как личное дело полностью сформировано и данные о новом пенсионере внесены в систему. Как правило, это занимает до одного месяца с момента принятия решения о назначении.

Почему деньги могут задерживаться

Среди распространённых причин задержки - неполный пакет документов, расхождения в данных о стаже или заработке, отсутствие актуальных банковских реквизитов или незавершённая верификация личности. В таких случаях ПФУ обычно информирует человека о необходимости доработать документы.

Ещё одна причина - смена способа выплаты. Если пенсионер недавно перевёл выплату с "Укрпочты" на банковскую карту или сменил банк, первое зачисление на новый счёт может занять немного больше времени.

Что делать, если пенсия не поступает

Проверьте статус своей выплаты в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ или через приложение "Пенсионный фонд".

Уточните, правильные ли банковские реквизиты указаны в деле.

Обратитесь в сервисный центр ПФУ или позвоните на горячую линию, чтобы выяснить, на каком этапе находится ваша выплата.

Если выяснилось, что пенсию назначили, но деньги так и не начислили, можно подать официальное обращение в территориальный орган ПФУ. Жалобу можно оставить и через кол-центр, и письменно, и в электронном кабинете.

Отдельно стоит проверить, не наложен ли арест на счёт и нет ли задолженности, из-за которой средства могли задержать. В случае длительной задержки обращение следует подкрепить письменным запросом, чтобы получить официальный ответ с объяснением причины.

Ранее Politeka сообщала, в ПФУ объяснили, кому выплатят все задолженные деньги за годы.

Также Politeka сообщала, какие годы стажа могут добавить денег к выплатам при перерасчёте пенсии.