Середня пенсія в Україні за 20 років зросла з 478 до 7288 гривень, тобто більш ніж у 15 разів. Але якщо перерахувати ці суми в долари, картина виглядає зовсім інакше.

Пенсії в Україні за останні 20 років змінювалися по-різному - і те, що виглядає як бурхливе зростання у гривнях, у твердій валюті може виявитися набагато скромнішим. Як повідомляє OBOZ.UA, середня пенсія в країні за цей період зросла більш ніж у 15 разів.

У 2006 році середня пенсія в Україні становила 478 гривень. До 2026 року цей показник сягнув 7288 гривень. Тобто в національній валюті виплати злетіли в понад 15 разів, і це справді вражає на перший погляд.

Що показує перерахунок у долари

Але варто перевести обидві суми в долари - і зростання вже не здається таким стрімким. Річ у тім, що курс гривні за ці роки суттєво змінився. У середині 2000-х долар коштував близько 5 гривень, тоді як тепер - понад 40 гривень.

Саме тому купівельна спроможність середньої пенсії в перерахунку на тверду валюту зросла набагато менше, ніж можна було б уявити, дивлячись лише на гривневі цифри. Інфляція і девальвація з'їли значну частину номінального приросту.

Фахівці Пенсійного фонду наголошують: порівнювати виплати за різні роки коректно лише з урахуванням реального курсу і купівельної спроможності, а не лише за номіналом у гривнях.

Чому гривневі цифри обманюють

Зростання середньої пенсії з 478 до 7288 гривень - це насамперед наслідок інфляційних процесів і знецінення національної валюти, а не реальне підвищення добробуту пенсіонерів. Продукти, комуналка і ліки за ці роки подорожчали багаторазово.

Реальний рівень життя літніх людей визначає не сума на папері, а те, скільки товарів і послуг на неї можна придбати. У доларовому еквіваленті ця картина змінювалася значно повільніше, ніж у гривневому.

Що це означає для пенсіонерів

Практичний висновок простий: самі по собі гривневі суми пенсій не дають повного уявлення про реальні зміни. Важливо стежити не лише за індексаціями, а й за тим, як змінюються ціни на базові товари, тарифи і курс гривні.

Для тих, хто отримує виплати, ключовий орієнтир - купівельна спроможність пенсії. У перекладі на долари середня українська виплата з 2006 по 2026 рік зросла, але набагато скромніше, ніж може здатися з гривневих цифр.

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