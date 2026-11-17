В Україні водій автобуса не має права відмовити у безкоштовному чи пільговому проїзді пасажиру, який має на це законне право - навіть якщо перевізник не отримує компенсацію від держави. Розповідаємо, кому належить пільга, який документ пред'явити і що робити, якщо у проїзді відмовили.

Пільги для УБД і безплатний проїзд для військових та ветеранів закріплені в українському законодавстві. Якщо водій відмовляється везти пасажира, який має право на пільговий проїзд, така відмова може бути порушенням - незалежно від того, чи отримує перевізник гроші з бюджету.

Право на пільговий проїзд мають не лише учасники бойових дій, а й низка інших категорій, нагадують у Новини.LIVE. Повний перелік залежить від виду транспорту і закону, яким встановлено пільгу.

Хто має право на пільговий проїзд

Учасники бойових дій можуть безплатно їздити на певних видах громадського транспорту, зокрема в автобусах приміських і міжміських маршрутів. Це ключова гарантія для військових і ветеранів, якою вони користуються і після повернення додому.

Особи з інвалідністю I і II груп мають право на безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті, крім таксі. Така сама пільга передбачена для дітей з інвалідністю та однієї особи, яка їх супроводжує.

Безплатний або частково оплачуваний проїзд також належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, учням і студентам. Окремо закон гарантує транспортні пільги ветеранам Другої світової війни, пенсіонерам і постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Важливо: безплатний проїзд у міському транспорті не означає автоматичного права на безплатну поїздку будь-яким міжміським автобусом. Умови залежать від категорії пасажира і конкретної норми закону.

Чи може водій відмовити у пільговому проїзді

Закон України «Про автомобільний транспорт» передбачає, що пільгові перевезення громадян, які мають на це право, здійснюють автомобільні перевізники незалежно від форми власності. Перевізник не може відмовити у такому перевезенні, крім випадків, передбачених законом.

Тому аргументи на кшталт «пільгові місця закінчилися», «немає компенсації» чи «перевізник не отримує грошей від держави» самі по собі не скасовують законне право пасажира. Водночас пасажир має пред'явити документ, який підтверджує його право на безплатний чи пільговий проїзд. На деяких маршрутах треба також оформити пільговий квиток або зареєструвати поїздку.

Що робити, якщо водій відмовив у пільговому проїзді

Якщо водій не дає скористатися законною пільгою, дійте так:

Зафіксуйте дані автобуса і перевізника, тобто номер транспортного засобу.

Зберіть докази відмови, наприклад зніміть на відео.

Підготуйте документ, що підтверджує право на пільгу.

Подайте скаргу.

У зверненні опишіть ситуацію, вкажіть дані автобуса і перевізника та додайте зібрані докази. Якщо порушення сталося в міському транспорті, можна звернутися до органу місцевого самоврядування або до транспортного управління, яке організовує перевезення на відповідному маршруті.

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