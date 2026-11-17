В Україні військовозобов'язаним можуть тимчасово обмежити право керувати авто через неявку в ТЦК, але таку заборону накладає лише суд. Розповідаємо, як працює механізм і для кого є винятки.

Мобілізація та правила військового обліку знову нагадують про себе - в Україні військовозобов'язаним можуть обмежити право керувати автомобілем через неявку в ТЦК, однак таке рішення ухвалює виключно суд, а не центр комплектування.

Сам факт ігнорування повістки чи неявки до центру комплектування не призводить до негайного позбавлення водійського посвідчення. Для цього уповноважені органи мають пройти кілька чітко визначених законом етапів.

Які етапи передують позову до суду

Як повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП, спершу фіксується невиконання військовозобов'язаним законних вимог, що кваліфікується як адміністративне правопорушення за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Далі ТЦК та СП звертаються до органів поліції, щоб правоохоронці затримали та доставили громадянина до центру. Якщо поліція офіційно повідомляє про неможливість це зробити, центр комплектування надсилає людині офіційну вимогу рекомендованим листом.

Якщо протягом 10 календарних днів після вручення вимоги людина не виконує зазначені в ній обов'язки, ТЦК може звернутися до суду. Суддя окремо вивчає кожну справу та ухвалює рішення, чи є реальні підстави для тимчасового обмеження права керувати авто.

Кому дозволять лишитися за кермом

Закон передбачає конкретні випадки, коли суд не може накласти таку заборону. Водійські права не вилучать, якщо:

транспортний засіб є основним законним джерелом доходу водія - наприклад, для далекобійників, водіїв служб доставки чи таксистів;

водій має інвалідність і користується адаптованим транспортом;

водій доглядає за особами з інвалідністю 1 або 2 групи чи дітьми з інвалідністю та використовує авто для їхнього перевезення.

Важливо: норми статті 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та статті 283-2 КАС України не передбачають постійного анулювання посвідчення. Йдеться лише про тимчасове обмеження, яке діє до моменту повного виконання вимог ТЦК або офіційного зняття претензій.

Що вважається порушенням правил обліку

Штрафи за порушення правил військового обліку у 2026 році становлять від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових і юридичних осіб.

Підставами для штрафу є неявка за повісткою, відмова від проходження військово-лікарської комісії та інші порушення вимог військового обліку.

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