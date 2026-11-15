ТЦК не має права примусово доправляти чоловіка з блокпоста до військкомату через порожнє поле ВЛК у «Резерв+» - юрист пояснив, як діяти на перевірці.

Правила мобілізації та перевірки документів у ТЦК на блокпостах знову роз'яснили юристи. Порожня графа про військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку «Резерв+» не є порушенням, тож примусово доправляти чоловіка до військкомату лише через відсутність цих даних незаконно.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE. За його словами, зареєстрованим чоловікам не потрібно самостійно звертатися до ТЦК через те, що поле ВЛК у застосунку порожнє.

Порожня графа про ВЛК - що це означає на перевірці

Якщо у військовозобов'язаного є згенерований електронний документ із QR-кодом, де чітко вказано статус бронювання, цього достатньо для будь-яких перевірок. Згідно з постановою уряду №559, електронний і паперовий документи мають однакову юридичну силу.

Застосунок показує медичні дані лише тоді, коли вони фактично є в базі «Оберіг». Тому відсутність запису не анулює електронний документ. Саме через це патрульні або представники ТЦК не мають права примусово доправляти людину до військкомату тільки через порожню графу ВЛК.

Як діяти на блокпосту: поради юриста

Юрист радить на блокпостах діяти так:

показувати лише паспорт та актуальний QR-код із «Резерв+»;

не діставати старі паперові приписні чи повістки, особливо якщо там стоять старі штампи на кшталт «обмежено придатний»;

у разі погроз затримання вимагати назвати конкретне правопорушення та офіційну підставу, наприклад ігнорування вже врученої повістки або офіційне перебування в розшуку.

Коли медкомісія стає обов'язковою для заброньованих

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не вимагає від заброньованих іти в ТЦК лише заради того, щоб заповнити порожнє поле в телефоні. Проходження медогляду відбувається виключно на підставі офіційного направлення від військкомату.

Але є важливий нюанс для чоловіків, які раніше офіційно мали статус «обмежено придатних». Навіть за наявності броні держава залишила для цієї категорії виняток. За постановою Кабміну №560, якщо військкомат знайде у паперовій справі старий запис про обмежену придатність, вам можуть законно вручити направлення на повторну ВЛК.

Закон №3621-IX давав таким громадянам час на самостійне проходження комісії до 5 червня 2025 року. Проте сама позначка у «Резерв+» не замінює паперового направлення і не встановлює нових строків для добровільного візиту.

Що робити, якщо вручили направлення на ВЛК

Якщо у людини з бронюванням з'явилося законне направлення на медогляд, ігнорувати його не можна: навіть бронь не звільняє від огляду лікарів. Але діє інший захисний механізм.

За статтею 23 профільного закону, офіційно заброньованого працівника заборонено мобілізовувати в період дії його відстрочки. Тобто навіть якщо нова комісія визнає чоловіка повністю придатним, мобілізація йому не загрожує, поки відстрочка залишається чинною.

Варто знати ще два моменти. Під час воєнного стану довідка ВЛК про придатність дійсна рівно один рік. А за направленням на повторний огляд уже не обов'язково йти у військкомат - його можна самостійно оформити в телефоні через «Резерв+», хоча за потреби документ, як і раніше, можуть видати особисто.

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