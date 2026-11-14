Посвідчення водія в Україні у 2026 році видають лише після повного циклу навчання - без автошколи, теоретичного іспиту та практичного водіння права не отримати.
Отримання посвідчення водія - це кілька обов'язкових етапів. Спочатку треба обрати акредитовану автошколу, укласти договір і пройти навчання. Далі - медична довідка, теоретичний іспит у сервісному центрі МВС і, нарешті, практичний іспит з водіння.
Теорія та медична довідка: з чого починається оформлення
Перший крок - медичний огляд. Водійська медична довідка підтверджує, що людина придатна керувати автівкою. Її видають після огляду в медзакладі за стандартною формою 083/о.
Після цього починається теоретична частина. Учень вивчає правила дорожнього руху, будову авто та основи безпечного водіння в автошколі, а потім складає теоретичний іспит. Він проходить у територіальному сервісному центрі МВС і складається з питань з трьох блоків: правила дорожнього руху, будова та експлуатація транспортних засобів, основи надання першої допомоги.
Практичний іспит: що перевіряють
Після успішного складання теорії учень допускається до практичного іспиту. Він відбувається на автодромі та в умовах реального дорожнього руху. Екзаменатор оцінює старт з місця, перемикання передач, паркування, рух заднім ходом і дотримання правил під час руху містом.
Допускається не більше трьох помилок під час водіння. Якщо їх більше - іспит вважається не складеним, і через певний час можна спробувати ще раз.
Які документи потрібні, щоб отримати права
Для отримання посвідчення водія вперше потрібно подати до сервісного центру МВС:
- паспорт громадянина України або ID-картку;
- ідентифікаційний код;
- медичну довідку встановленого зразка;
- свідоцтво про закінчення автошколи;
- документ, що підтверджує оплату послуги.
Посвідчення водія видають одразу після успішного складання практичного іспиту. Термін дії першого посвідчення - 2 роки, далі його можна обміняти на постійне.
Скільки коштує та як довго триває
Навчання в автошколі зазвичай триває 2,5-3 місяці. Вартість залежить від категорії та регіону, але в середньому становить кілька тисяч гривень. Окремо оплачується складання іспитів у сервісному центрі.
Важливо пам'ятати: керування авто без посвідчення тягне за собою штраф, тому краще пройти весь шлях оформлення легально, ніж ризикувати.
Раніше Politeka повідомляла, нова категорія водійського посвідчення: без фізичних прав до іспиту не допустять.
Також Politeka повідомляла, що водій має покласти в багажник перед зимою.