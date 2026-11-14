Щоб отримати посвідчення водія, потрібно пройти навчання в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити та зібрати медичну довідку. Розповідаємо, з чого почати і скільки часу це займає.

Посвідчення водія в Україні у 2026 році видають лише після повного циклу навчання - без автошколи, теоретичного іспиту та практичного водіння права не отримати.

Отримання посвідчення водія - це кілька обов'язкових етапів. Спочатку треба обрати акредитовану автошколу, укласти договір і пройти навчання. Далі - медична довідка, теоретичний іспит у сервісному центрі МВС і, нарешті, практичний іспит з водіння.

Теорія та медична довідка: з чого починається оформлення

Перший крок - медичний огляд. Водійська медична довідка підтверджує, що людина придатна керувати автівкою. Її видають після огляду в медзакладі за стандартною формою 083/о.

Після цього починається теоретична частина. Учень вивчає правила дорожнього руху, будову авто та основи безпечного водіння в автошколі, а потім складає теоретичний іспит. Він проходить у територіальному сервісному центрі МВС і складається з питань з трьох блоків: правила дорожнього руху, будова та експлуатація транспортних засобів, основи надання першої допомоги.

Практичний іспит: що перевіряють

Після успішного складання теорії учень допускається до практичного іспиту. Він відбувається на автодромі та в умовах реального дорожнього руху. Екзаменатор оцінює старт з місця, перемикання передач, паркування, рух заднім ходом і дотримання правил під час руху містом.

Допускається не більше трьох помилок під час водіння. Якщо їх більше - іспит вважається не складеним, і через певний час можна спробувати ще раз.

Які документи потрібні, щоб отримати права

Для отримання посвідчення водія вперше потрібно подати до сервісного центру МВС:

паспорт громадянина України або ID-картку;

ідентифікаційний код;

медичну довідку встановленого зразка;

свідоцтво про закінчення автошколи;

документ, що підтверджує оплату послуги.

Посвідчення водія видають одразу після успішного складання практичного іспиту. Термін дії першого посвідчення - 2 роки, далі його можна обміняти на постійне.

Скільки коштує та як довго триває

Навчання в автошколі зазвичай триває 2,5-3 місяці. Вартість залежить від категорії та регіону, але в середньому становить кілька тисяч гривень. Окремо оплачується складання іспитів у сервісному центрі.

Важливо пам'ятати: керування авто без посвідчення тягне за собою штраф, тому краще пройти весь шлях оформлення легально, ніж ризикувати.

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