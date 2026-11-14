Щороку Україна утилізує близько 2,7 млн тонн продуктів, тоді як гуманітарної допомоги потребують понад 12,7 млн людей. У 2026 році держава взялася за розвиток системи фудбанків і хоче зобов'язати великі мережі ділитися залишками.

Ціни на продукти в супермаркетах і далі б'ють по кишенях, але паралельно магазини щороку відправляють на смітник близько 2,7 млн тонн їжі. Йдеться про овочі з пошкодженою шкіркою, товари з коротким терміном придатності та пошкодженою упаковкою. При цьому гуманітарної допомоги в Україні потребують понад 12,7 млн людей, серед них пенсіонери, люди з інвалідністю та переселенці.

Парадокс у тому, що бізнесу часто вигідніше утилізувати продукти, ніж віддавати їх безплатно. Про це йдеться в розслідуванні видання Retailers.ua, яке звернулося до великих мереж із запитами й розібралося, як працюють фудбанки в Україні та чого країна вчиться в Європи.

Мережі приховують обсяги непроданого

Журналісти зверталися із запитами до АТБ, «Сільпо», Varus, «Коло», Auchan і Novus, однак відповіді від цих мереж так і не надійшли. Позицією поділилися лише «Файно Маркет» і METRO Cash & Carry. У «Файно Маркет» запевняють, що утилізують небагато, бо намагаються не допускати надлишків, але точних цифр не розголошують і навіть не відстежують, скільки списаних продуктів ще були придатними до споживання.

Водночас найбільший продовольчий банк України - FoodBank Ukraine - у 2025 році передав людям 2755 тонн продуктів, а за перші десять місяців 2026-го врятував уже 2979 тонн. Допомогу через партнерські організації отримали близько 1,77 млн людей. Проте на супермаркети припадає лише до 10% цих продуктів, тобто приблизно 300 тонн.

Чому вигідніше викинути, ніж віддати

Головна перешкода - податки. В Україні безплатна передача продуктів на благодійність не звільняє бізнес від ПДВ: податок нараховують за ринковою вартістю, навіть якщо компанія нічого не отримує за товар. Доводиться оформлювати дві податкові накладні, а різницю між ринковою ціною та нульовою вартістю сплачувати з власної кишені.

Виняток передбачений для передачі благодійним організаціям за пп. 197.1.15 Податкового кодексу, але треба дотриматися низки умов і підготувати купу документів: договір або запит від фонду, акт приймання-передання, підтвердження статусу неприбуткової організації. Для великих мереж це навантаження на бухгалтерію та логістику.

Цікавий факт: за оцінками федерації, утилізація продуктів обходиться мережам приблизно у 3500 грн за тонну, тоді як «Тарілка» оцінює витрати на порятунок одного кілограма їжі приблизно в 30 грн, тобто 30 000 грн за тонну. Тобто врятувати продукти виходить значно дорожче, ніж їх викинути.

Що змінилося у 2026 році

11 березня 2026 року Мінекономіки та Українська федерація банків продовольства підписали меморандум про співпрацю. Планують ухвалити окремий закон «Про банки продовольства», запровадити податкові пільги для бізнесу та зобов'язати великі торговельні мережі передавати непродані, але придатні продукти.

Перша мета - передавати на благодійність до 50% придатних непроданих продуктів, а згодом - до 80%. За даними Мінекономіки, нині утилізація харчових відходів коштує Україні майже 9,6 млрд грн на рік. Дмитро Шкрабатовський розповів, що законопроєкт зобов'яже супермаркети площею понад 400 м² співпрацювати з фудбанками та передавати їм непродані продукти, засоби гігієни й побутові товари. За даними федерації, ініціативу підтримують 86,9% українців.

Як це працює в Європі

Франція ще у 2016 році заборонила магазинам площею понад 400 м² викидати придатну їжу - закон Гаро зобов'язав їх укладати угоди з благодійними організаціями. За даними автора закону, у 2018 році вже понад 90% супермаркетів передавали непродані продукти, тоді як до закону таких було лише 66%. Бізнес при цьому може відняти від податків близько 60% вартості переданої їжі.

Найбільш схожу на українську модель пропонують у Чехії, де з 2018 року магазини від 400 м² зобов'язані передавати придатні продукти на благодійність під загрозою штрафу до 10 млн крон. Чеські банки продовольства торік врятували та роздали 17,4 тисячі тонн і допомогли понад 400 тисячам людей. ЄС загалом поставила цілі до 2030 року: скоротити відходи на 10% у виробництві та на 30% у магазинах і ресторанах.

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