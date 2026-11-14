Британські вчені з'ясували, що заміна коров'ячого молока на рослинні аналоги може залишити організм без йоду, кальцію та вітаміну B12. Найбільше ризикують діти, підлітки та вагітні жінки.

Зараз багато українців намагаються заощадити і шукають дешевші продукти в Україні, зокрема замінюють коров'яче молоко рослинними напоями. Але вчені попередили, що така економія може обернутися дефіцитом йоду, кальцію та вітаміну B12.

Ідеться про дослідження британських науковців із Суррейського університету та Університету Королеви в Белфасті, опубліковане в журналі The Lancet Planetary Health. Фахівці проаналізували дані про харчування 3500 людей і окремо вивчили склад 164 рослинних напоїв, 76 альтернатив йогурту та 67 замінників сиру.

Результати виявилися тривожними. Лише 12% досліджених рослинних продуктів були збагачені йодом. Доданий кальцій містили 61% товарів, вітамін B12 - 46%, а рибофлавін (вітамін B2) - лише кожен п'ятий продукт.

Чому дефіцит йоду небезпечний

Йод потрібен щитоподібній залозі для вироблення гормонів, які регулюють обмін речовин і розвиток нервової системи. Тривалий дефіцит цього мікроелемента може сповільнити метаболізм і сприяти набору ваги. За деякими даними, гіпотиреоз здатний додавати до 5 кг.

Особливо небезпечна нестача йоду під час вагітності. Навіть помірний дефіцит може вплинути на розвиток мозку дитини. Водночас, за даними дослідників, близько третини жінок репродуктивного віку мають недостатній рівень йоду.

На що дивитися на етикетці

Купуючи рослинний напій, йогурт чи сир, варто читати склад на етикетці. Перевіряйте, чи вказано, що продукт збагачений йодом, кальцієм, вітамінами B12 та B2. Напис «рослинний» сам по собі не означає, що напій за поживністю рівноцінний коров'ячому молоку.

Найпростіший спосіб добрати йод - використовувати йодовану сіль, а також їсти рибу, яйця та молочні продукти. Якщо ви повністю відмовилися від продуктів тваринного походження, може знадобитися спеціальна добавка, але її дозування краще узгодити з лікарем або дієтологом.

Окреме застереження стосується морських водоростей і добавок з ламінарії. Вони можуть містити забагато йоду, причому кількість часто непередбачувана. Надлишок цього елемента теж шкодить щитоподібній залозі: з'являються тремтіння рук, втрата ваги та сплутаність свідомості.

Серед можливих ознак нестачі йоду - постійна втома, збільшення ваги, сухість шкіри, закрепи, випадіння волосся та труднощі з концентрацією уваги. Ці симптоми неспецифічні, тому за їх появи варто звернутися до лікаря, а не самостійно купувати йодовмісні препарати.

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