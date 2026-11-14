Британские ученые выяснили, что замена коровьего молока растительными аналогами может лишить организм йода, кальция и витамина B12. Больше всего рискуют дети, подростки и беременные женщины.

Сейчас многие украинцы стараются экономить и ищут более дешевые продукты в Украине, в частности заменяют коровье молоко растительными напитками. Но ученые предупредили, что такая экономия может обернуться дефицитом йода, кальция и витамина B12.

Речь идет об исследовании британских ученых из Университета Суррея и Университета Королевы в Белфасте, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health. Специалисты проанализировали данные о питании 3500 человек и отдельно изучили состав 164 растительных напитков, 76 альтернатив йогурта и 67 заменителей сыра.

Результаты оказались тревожными. Только 12% исследованных растительных продуктов были обогащены йодом. Добавленный кальций содержали 61% товаров, витамин B12 - 46%, а рибофлавин (витамин B2) - лишь каждый пятый продукт.

Чем опасен дефицит йода

Йод нужен щитовидной железе для выработки гормонов, которые регулируют обмен веществ и развитие нервной системы. Длительный дефицит этого микроэлемента может замедлить метаболизм и способствовать набору веса. По некоторым данным, гипотиреоз способен добавлять до 5 кг.

Особенно опасна нехватка йода во время беременности. Даже умеренный дефицит может повлиять на развитие мозга ребенка. При этом, по данным исследователей, около трети женщин репродуктивного возраста имеют недостаточный уровень йода.

На что смотреть на этикетке

Покупая растительный напиток, йогурт или сыр, стоит читать состав на этикетке. Проверяйте, указано ли, что продукт обогащен йодом, кальцием, витаминами B12 и B2. Надпись «растительный» сама по себе не означает, что напиток по питательности равноценен коровьему молоку.

Самый простой способ добрать йод - использовать йодированную соль, а также есть рыбу, яйца и молочные продукты. Если вы полностью отказались от продуктов животного происхождения, может понадобиться специальная добавка, но ее дозировку лучше согласовать с врачом или диетологом.

Отдельное предостережение касается морских водорослей и добавок из ламинарии. Они могут содержать слишком много йода, причем количество часто непредсказуемо. Избыток этого элемента тоже вредит щитовидной железе: появляются дрожание рук, потеря веса и спутанность сознания.

Среди возможных признаков нехватки йода - постоянная усталость, увеличение веса, сухость кожи, запоры, выпадение волос и трудности с концентрацией внимания. Эти симптомы неспецифичны, поэтому при их появлении стоит обратиться к врачу, а не самостоятельно покупать йодсодержащие препараты.

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