Общего повышения пенсий в ноябре 2026 года не будет: индексацию выплат провели еще в марте, а следующая запланирована на весну 2027-го. В то же время части пенсионеров выплаты все же пересчитают автоматически.

Перерасчет пенсий в Украине в ноябре массового повышения не принесет: общую индексацию выплат провели еще в марте 2026 года, поэтому большинство пенсионеров в этом месяце получит привычные суммы.

Об этом говорится в материале MC.today, где разобрали, кто в ноябре может рассчитывать на большую пенсию, а кому придется ждать следующей индексации аж до весны 2027 года.

Итак, ждать общего повышения пенсий в ноябре не стоит. Массовый перерасчет выплат уже состоялся весной 2026-го, а следующий запланирован лишь на 2027 год.

Кто все же получит больше денег в ноябре

Несмотря на отсутствие общей индексации, часть пенсионеров в ноябре все равно получит повышенные выплаты. Это не зависит от даты индексации и связано с индивидуальными перерасчетами.

В первую очередь речь идет об автоматических возрастных надбавках, которые устанавливают без заявления: их начисляют тем, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет. Перерасчет происходит со дня достижения соответствующего возраста.

Отдельно выплаты пересчитывают тем, кто обратился за перерасчетом из-за дополнительного стажа или уточненных данных о зарплате. Такую возможность имеют и работающие, и неработающие пенсионеры.

Кому придется ждать до весны

Большинство пенсионеров, которые рассчитывали на автоматическое увеличение сумм в ноябре, на этот раз вынуждены подождать. Решение о следующей индексации примут ближе к весне 2027 года.

Здесь важно не путать: «отказ» в ноябре означает лишь отсутствие общего повышения, а не отмену выплаты. Пенсия для большинства украинцев останется неизменной до следующего этапа индексации.

Что делать, если рассчитывали на повышение

Если вы уверены, что имеете право на надбавку из-за возраста или нового стажа, но деньги не пришли, стоит обратиться в Пенсионный фонд. Дату перерасчета можно проверить в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Для обращения понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документы, подтверждающие право на перерасчет. Например, трудовая книжка или справка о дополнительном стаже.

Уточнить информацию можно также по телефону горячей линии Пенсионного фонда или непосредственно в сервисном центре ПФУ.

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