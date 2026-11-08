С 1 ноября Казначейство открыло финансирование социальных выплат в полном объеме, поэтому помощь на проживание переселенцев будет поступать по обычному графику. Рассказываем, когда ждать деньги и что еще предусмотрели для ВПО в ноябре.

Выплаты для ВПЛ в Украине в ноябре будут поступать без задержек - Государственная казначейская служба с 1 ноября открыла ассигнования на социальные выплаты за ноябрь в полном объеме. В перечень входит и помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

Средства на социальные выплаты предусмотрены Министерству социальной политики, семьи и единства Украины в полном объеме, подтвердили в Казначействе. Как выяснили Факты ICTV, помощь на проживание ВПЛ обычно перечисляется дважды в месяц - 15 и 28 числа.

Когда придут выплаты ВПЛ в ноябре

Однако график финансирования ВПЛ в ноябре 2026 года может меняться по решению правительства. Поэтому переселенцам стоит дождаться даты, указанной в графиках выплат для каждого получателя.

По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 5 ноября на пенсионные выплаты направили 20,3 млрд грн. Из них 3,3 млрд грн перечислили через Укрпочту, а еще 17 млрд грн - через уполномоченные банки.

На страховые выплаты направили 1,7 млрд грн, в частности 0,3 млрд грн ушло на оплату больничных. Еще 5,9 млрд грн Пенсионный фонд направил на социальные и другие выплаты - именно к этой категории относится помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

За этот период органы Пенсионного фонда предоставили гражданам 261,3 тыс. услуг. Это свидетельствует, что финансирование социальной поддержки идет стабильно и переселенцы получат деньги вовремя.

Жилье для переселенцев: какие области получили деньги

Отдельно Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило о направлении государственной субвенции на приобретение жилья для переселенцев в сельской местности. Средства поступили в восемь областей: Волынскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую.

Первый транш предусматривает приобретение 53 домов для временного проживания ВПЛ в 19 территориальных общинах. По словам заместительницы министра Татьяны Кириенко, общинам помогают на всех этапах покупки жилья: предоставляют юридическое сопровождение, а при поддержке международных и гуманитарных партнеров для будущих домов закупают мебель и бытовую технику.

Что делать, если выплата не пришла вовремя

Если деньги не поступили в привычную дату, в первую очередь стоит проверить, не сместилась ли дата из-за изменения графика финансирования. Помощь на проживание ВПЛ перечисляется 15 и 28 числа, однако правительство может корректировать распорядок.

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