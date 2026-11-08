Общего запрета на сбор грибов в Украине нет, однако за нарушение правил предусмотрены штрафы - от 17 до 3655 гривен, а в отдельных случаях еще и конфискация собранного.

Штраф ТЦК до 25 500 грн можно отменить, если знать правила - однако есть и менее известные административные санкции, о которых многие даже не догадываются. Осенью украинцы традиционно отправляются в лес за грибами, ягодами и орехами, но не на каждом лесном участке это разрешено делать свободно.

Общего запрета на сбор грибов, ягод и других дикорастущих плодов в Украине нет. Граждане имеют право пользоваться этими ресурсами бесплатно, но только на определенных законом условиях. Как пояснил старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Полесского округа Андрей Бенчук, правила зависят от формы собственности на лес, цели сбора и конкретной территории, о чем сообщают Факты ICTV.

Где можно собирать грибы без разрешения

Основные положения содержатся в статьях 65 и 66 Лесного кодекса Украины. Статья 66 предусматривает право граждан свободно находиться в лесах государственной и коммунальной собственности. Там разрешено бесплатно собирать для собственного потребления дикорастущие грибы, ягоды, орехи, дикорастущие плоды, цветы и лекарственные травы.

Для такого сбора не нужны ни специальное разрешение, ни лесной билет. Однако речь идет именно о собственных нуждах, а не о промышленной заготовке или коммерческой деятельности. Если же человек собирает грибы для продажи или другой хозяйственной деятельности, это уже считается специальным использованием лесных ресурсов и требует оформления лесного билета.

Частные леса и запрещенные территории

В частных лесах действуют другие правила. Согласно статье 66 Лесного кодекса, находиться и бесплатно собирать грибы, ягоды и орехи там можно только с согласия владельца. То есть право на общее использование не означает, что можно заходить на любой частный лесной участок без разрешения.

Запрещено собирать растения и грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Отдельные ограничения касаются территорий природно-заповедного фонда, а также участков возле автомобильных дорог, промышленных предприятий и там, где применяли химические средства защиты растений. Во время военного положения дополнительными причинами ограничений являются минная опасность и боевые действия.

Штрафы: какие суммы предусмотрены

Штраф за сбор грибов зависит от обстоятельств нарушения. Сам факт того, что человек пришел в лес с корзиной, не является основанием для взыскания - ответственность наступает только тогда, когда сбор происходит с нарушением правил.

По статье 70 КУоАП самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод на участках, где это запрещено или разрешено только по лесному билету, влечет административную ответственность. Для граждан предусмотрен штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 51 гривни. Для должностных лиц сумма выше - от 51 до 119 гривен.

Значительно строже наказывается нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов растительного мира по статье 88-1 КУоАП. Здесь штраф составляет от 30 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 510 до 1700 гривен, с возможной конфискацией незаконно добытых ресурсов. Если же нарушение касается объектов, занесенных в Красную книгу или добытых на территориях природно-заповедного фонда, штраф вырастает до 1700-3655 гривен, а конфискация становится обязательной.

Что еще придется заплатить

Кроме административного штрафа, нарушитель обязан возместить причиненный природе ущерб. Государственная экологическая инспекция рассчитывает размер компенсации за незаконную добычу, уничтожение или повреждение краснокнижных растений и грибов по специальным таксам, утвержденным Кабмином. Эта сумма уплачивается отдельно от административного штрафа.

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