Загальної заборони на збирання грибів в Україні немає, однак за порушення правил передбачені штрафи - від 17 до 3655 гривень, а в окремих випадках ще й конфіскація зібраного.

Штраф ТЦК до 25 500 грн можна скасувати, якщо знати правила - утім є й менш відомі адміністративні санкції, про які багато хто навіть не здогадується. Восени українці традиційно вирушають до лісу по гриби, ягоди та горіхи, проте не на кожній лісовій ділянці це дозволено робити вільно.

Загальної заборони на збирання грибів, ягід та інших дикорослих плодів в Україні немає. Громадяни мають право користуватися цими ресурсами безоплатно, але лише за визначених законом умов. Як пояснив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу Андрій Бенчук, правила залежать від форми власності на ліс, мети збирання та конкретної території, про що повідомляють Факти ICTV.

Де можна збирати гриби без дозволу

Основні положення містяться у статтях 65 і 66 Лісового кодексу України. Стаття 66 передбачає право громадян вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності. Там дозволено безоплатно збирати для власного споживання дикорослі гриби, ягоди, горіхи, дикорослі плоди, квіти та лікарські трави.

Для такого збирання не потрібен ані спеціальний дозвіл, ані лісовий квиток. Однак ідеться саме про власні потреби, а не про промислову заготівлю чи комерційну діяльність. Якщо ж людина збирає гриби для продажу чи іншої господарської діяльності, це вже вважається спеціальним використанням лісових ресурсів і потребує оформлення лісового квитка.

Приватні ліси та заборонені території

У приватних лісах діють інші правила. Відповідно до статті 66 Лісового кодексу, перебувати та безоплатно збирати гриби, ягоди й горіхи там можна лише за згодою власника. Тобто право на загальне використання не означає, що можна заходити на будь-яку приватну лісову ділянку без дозволу.

Заборонено збирати рослини та гриби, занесені до Червоної книги України. Окремі обмеження стосуються територій природно-заповідного фонду, а також ділянок поблизу автомобільних доріг, промислових підприємств і там, де застосовували хімічні засоби захисту рослин. Під час воєнного стану додатковими причинами обмежень є мінна небезпека та бойові дії.

Штрафи: які суми передбачені

Штраф за збирання грибів залежить від обставин порушення. Сам факт того, що людина прийшла до лісу з кошиком, не є підставою для стягнення - відповідальність настає лише тоді, коли збір відбувається з порушенням правил.

За статтею 70 КУпАП самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід на ділянках, де це заборонено або дозволено лише за лісовим квитком, тягне адміністративну відповідальність. Для громадян передбачений штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 51 гривні. Для посадових осіб сума вища - від 51 до 119 гривень.

Значно суворіше карається порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об'єктів рослинного світу за статтею 88-1 КУпАП. Тут штраф становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 510 до 1700 гривень, із можливою конфіскацією незаконно добутих ресурсів. Якщо ж порушення стосується об'єктів, занесених до Червоної книги або добутих на територіях природно-заповідного фонду, штраф зростає до 1700-3655 гривень, а конфіскація стає обов'язковою.

Що ще доведеться заплатити

Крім адміністративного штрафу, порушник зобов'язаний відшкодувати завдані природі збитки. Державна екологічна інспекція розраховує розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження червонокнижних рослин і грибів за спеціальними таксами, затвердженими Кабміном. Ця сума сплачується окремо від адміністративного штрафу.

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