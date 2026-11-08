Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 листопада вже опубліковані - без електроенергії в робочі години лишиться низка вулиць міста. Усі вимкнення планові, вони пов'язані з ремонтом електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на цей тиждень уже відомі - світло вимикатимуть у різних районах міста в робочі години. Причина не аварійна, а плановий ремонт електрообладнання. Як повідомляє сайт «Запоріжжяобленерго», графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 листопада розписані за днями й годинами.

9 листопада: дві хвилі відключень

У понеділок перша хвиля триватиме з 09:00 до 17:00. Без світла лишаться вулиці Аваліані, Алмазна, Вагонна, Вокзальна, Каховська, Культурна, Ливарна, Мечникова, Міжнародна, Незалежної України, Промислова, Степова, Фізкультурна, проспекти Моторобудівників і Соборний, шосе Південне та Північне.

Друга хвиля - з 10:00 до 17:00. Вона зачепить вулиці 8 Березня, Айвазовського, Виноградну, Заозерну, Зернову, Котляревського, Олександрівську, Панаса Мирного, Прогресивну, Тиражну та провулки Бердянський, Зерновий, Прямий, Рибальський.

10 листопада: з 09:00 до 17:00

У вівторок відключення триватимуть з 09:00 до 17:00. У переліку - бульвар Шевченка, вулиці Алюмінієва, Барикадна, Весела, Волі, Залізнична, Індустріальна, Космічна, Нагірна, Незалежної України, Садова, Саксаганського, Тополіна, Тролейбусна, Університетська та шосе Південне.

11 листопада: найдовша перерва - 14 годин

Середа буде найскладнішою: перша хвиля триватиме з 06:00 до 20:00, тобто 14 годин поспіль. Без електроенергії лишаться вулиці Аеродромна, Азовська, Академіка Амосова, Батарейна, Благовіщенська, Вагонна, Вокзальна, Київська, Космічна, Олександрівська, Покровська, Польова, Поштова, Танкістів, Чорноморська, Оріхова Бухта та проспект Соборний.

Друга хвиля 11 листопада - з 09:00 до 17:00. Вона зачепить вулиці Батарейна, Героїв полку «Азов», Дальня, Дачна, Закарпатська, Кругова, Легендарна, Олександрівська, Покровська, Теплобудівна, Тролейбусна, Фабрична, Ярова, проспекти Моторобудівників і Соборний та шосе Південне.

12 листопада: дві частини міста

У четвер перша хвиля діятиме з 09:00 до 17:00. Без світла лишаться вулиці Авіаційна, Барикадна, Естонська, Культурна, Леоніда Каденюка, Магдебурзька, Парашутна, Садова, Степова, Таврійська та проспект Моторобудівників.

Друга хвиля - з 10:00 до 17:00 на острові Хортиця. Без світла будуть вулиці Будинок відпочинку, Лісництво, Набережна, Наукове містечко та Січ.

Раніше Politeka повідомляла, що 25 жовтня електроенергію в Запоріжжі вимикали на 12 годин.

Також Politeka повідомляла про графіки відключення світла в Запоріжжі на 4 листопада, коли енергетики назвали адреси та години.