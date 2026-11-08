Після відключень світла через стрибки напруги в оселях виходять з ладу холодильники та котли, а відшкодувати збитки вдається лише довівши провину обленерго в суді.

Тарифи на передачу електроенергії та якість струму - те, з чим українці стикаються щодня, а разом з відключеннями світла приходять і перепади напруги, через які виходять з ладу холодильники, котли й телевізори. Сам факт, що прилад зламався після повернення струму, ще не доводить провини енергетиків.

Головний документ у цій сфері - Закон «Про ринок електричної енергії». Крім нього, у спорах опираються на Цивільний кодекс, Правила роздрібного ринку електроенергії, Кодекс систем розподілу та постанову НКРЕКП № 375 про стандарти якості електропостачання.

Якою має бути напруга і хто відповідає

За роз'ясненням НКРЕКП, номінальна напруга в побутовій мережі становить 230 В. Упродовж тижня 95% усереднених показників мають триматися в межах ±10%, тобто від 207 до 253 В. Коротке перевищення 253 В саме по собі ще не означає порушення - норму перевіряють за окремою методикою.

Електропостачальник продає електроенергію за договором, а розподіл мережами та якість струму забезпечує оператор системи розподілу, тобто обленерго. За Правилами роздрібного ринку воно відповідає за шкоду, завдану споживачу через порушення договору або правил. Однак не завжди винне саме обленерго: якщо аварія сталася у внутрішньобудинкових мережах багатоповерхівки, відповідати може управитель, ОСББ або інша особа, яка утримує спільне майно дому.

Чи зобов'язане обленерго платити

НКРЕКП прямо дозволяє вимагати від оператора системи розподілу відшкодування, якщо майно зіпсувалося через неякісну електроенергію. У претензії треба вказати, що саме пошкоджено, та суму збитків, а розглянути її мають протягом 30 днів. Втім, обов'язок розглянути претензію ще не означає борг виплатити всю суму - якщо обленерго не згодне, спір вирішує суд.

Окремо існує компенсація за неякісну напругу. Вона становить 25% плати за послуги з розподілу електроенергії та нараховується щомісяця з дня скарги до усунення проблеми. Але ці гроші не покривають вартість зламаного холодильника, телевізора чи котла, тому гарантувати повну ціну техніки за будь-який скачок напруги неправильно. Постанова № 375 не передбачає компенсацій, якщо порушення спричинили доведені форс-мажорні обставини, дії споживачів чи третіх осіб, а також законні графіки відключень.

Як довести, що винна напруга

За Цивільним процесуальним кодексом кожна сторона доводить те, на що посилається. Споживачу треба показати, що прилад справді зіпсований, скільки коштують збитки, що відповідач порушив свої обов'язки і що саме це призвело до поломки. Коли факт шкоди і обставини її заподіяння встановлені, діє презумпція вини - тоді вже відповідач доводить свою невинуватість.

У пригоді стануть акти аварійних служб, висновки сервісних центрів, чеки на техніку й ремонт, фото та відео. Варто зафіксувати дату і час аварії, зберегти зламані прилади, повідомити обленерго та дізнатися, чи скаржилися сусіди. Скаргу на якість електроенергії обленерго розглядає 15 днів; якщо потрібне вимірювання - 30 днів, для колективної скарги - 45 днів. Заміри тривають не менше семи днів і проводяться коштом оператора, але пізні вимірювання вже не покажуть разового скачка, що минув.

Що вирішують суди

У Києві в липні 2024 року в багатоповерхівці стався пожежа: через неналежне утримання внутрішньобудинкових мереж у квартиру потрапила напруга близько 380 В, і загорілися електроприлади. Оболонський районний суд стягнув з районної управляючої компанії 454 577,46 грн майнової шкоди та по 5000 грн моральної кожному з двох співвласників.

У селі Біла Чернівецької області після несправності трансформатора напруга підскочила до 350-400 В, і техніка зламалася в кількох будинках. До енергетиків звернулися 26 мешканців. Один із них подав позов до «Чернівціобленерго» та відсудив 1850 грн за ремонт холодильника і 5000 грн моральної шкоди. За іншими приладами суд відмовив, бо витрати на них не підтвердили доказами.

Житомирянка, яка через систематично нестабільну напругу купувала стабілізатори, домоглася, щоб суд зобов'язав «Житомиробленерго» забезпечити якісне електропостачання і виплатити їй 10 000 грн моральної шкоди. Апеляція це підтримала, а Верховний Суд у грудні 2025 року відмовив енергетикам у відкритті касаційного провадження. Натомість позивачу, який вимагав від «Хмельницькобленерго» понад 1,7 млн грн, не вдалося виграти: Госенергонагляд зафіксував відхилення до 257,08 В, але договір з обленерго уклала власниця будинку, а позивач не довів своє право на виплати.

Власниця будинку, де стався пожежа, відсудила аж 1 934 912 грн - пожежу пов'язували з можливим коротким замиканням у електролічильнику на балансі обленерго, і Рівненський апеляційний суд це рішення підтримав.

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