У додатку Резерв+ можна швидко уточнити персональні дані без візиту до ТЦК. Розповідаємо, яку інформацію треба перевірити і оновити, що означає статус в обліку та як зняти позначку про розшук.

Військовий облік в Україні тепер можна оновлювати онлайн через застосунок Резерв+. Це найшвидший спосіб привести свої військово-облікові дані до ладу, не стоячи в черзі до територіального центру комплектування. Головне - знати, які саме поля потрібно перевірити і як виправити помилку.

Застосунок Резерв+ став єдиним вікном, де військовозобов'язаний може побачити свій статус, відстрочку, бронювання і навіть наявність розшуку. Але якщо дані застарілі, у документі можуть з'явитися проблеми, які потім обернуться штрафом або проблемами під час перевірки документів.

Які дані потрібно оновлювати

Перше, на що радять звернути увагу, - це правильність прізвища, імені та по батькові, дати народження і реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Розбіжності між даними в Резерв+ і паспортом або ID-карткою є найчастішою причиною того, що документ не вважається дійсним.

Окрім персональних даних, важливо актуалізувати відомості про місце проживання, сімейний стан, наявність дітей, а також освіту і професію. Саме ці поля впливають на те, чи правильно система розрахує право на відстрочку або категорію обліку.

Окрему увагу слід приділити відомостям про місце роботи. У застосунку воно має збігатися з тим, що вказано в трудовій книжці чи наказі про прийняття. Невідповідності часто виникають, коли людина змінила роботодавця, але не повідомила про це вчасно.

Як змінити дані в Резерв+

Більшість полів можна оновити безпосередньо в застосунку. Після входу через BankID або електронний підпис потрібно відкрити розділ з особистими даними і внести зміни. Проте деякі відомості, зокрема про зміну сімейного стану чи місця проживання, можуть вимагати підтвердження через ТЦК.

Якщо система показує помилку або дані не зберігаються, варто звернутися до служби підтримки Резерв+ або особисто до ТЦК. Важливо не залишати розбіжності без уваги - вони можуть бути підставою для адміністративної відповідальності.

Що означає статус і як зняти розшук

У Резерв+ статус військовозобов'язаного може мати кілька позначок: «на обліку», «знятий з обліку», «у розшуку» тощо. Червона позначка про розшук означає, що людина не з'явилася за повісткою або не оновила дані вчасно, і ТЦК подав її в розшук.

Щоб зняти цю позначку, потрібно особисто з'явитися до ТЦК, з'ясувати причину розшуку і оновити відомості. Після цього дані в Резерв+ оновлюються, і статус повертається до «на обліку». Важливо зробити це до того, як питання дійде до накладення штрафу чи обмежень.

Які штрафи передбачені

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. У воєнний час штраф може сягати від 17 000 до 25 500 гривень за повторне або грубе порушення. Саме тому своєчасне оновлення даних у Резерв+ - це не лише обов'язок, а й спосіб уникнути зайвих витрат.

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