Прискорення пропуску через кордон стає ключовим викликом для України - держава готує перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх країн ЄС через російські атаки на прикордонну інфраструктуру. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Спільні пункти пропуску на території країни-члена ЄС уже працюють: у Польщі таких чотири повноцінні, ще на одному діє скоординований контроль, коли спершу перевіряє одна служба, а за метр після шлагбаума - вже інша. З Молдовою діє повноцінний спільний контроль, де людина віддає документи й отримує їх назад зі штампами та перевірками двох країн.
Міністерство тепер розробляє юридично деталізовану «рамку», щоб такі пункти пропуску можна було створювати й надалі. З країнами ЄС угоди поки немає - вона підписана лише з Молдовою, тож із кожним членом Євросоюзу документ доведеться підписувати окремо. Найактивніше перемовини йдуть із Польщею і Словаччиною: з обома країнами є офіційно погоджені, але ще не підписані договори.
Польща надіслала свою угоду до Єврокомісії, яка висловила зауваження до двох норм Шенгенського кодексу. Наразі тривають перемовини щодо формулювань, які влаштують і Брюссель, і Варшаву.
Поштовхом до прискорення стали атаки РФ. Цього літа ворог уперше за роки повномасштабної війни почав бити по автомобільних пунктах пропуску: в Одеській області обстріляли «Табаки», «Виноградівку» і «Старокозаче», а пізніше прилітало поблизу Ягодина-Дорогуська на кордоні з Польщею на Волині.
Тож Україна готує «план Б» - можливість перенести свою частину пункту пропуску на територію іншої країни, наприклад Польщі. У Румунію та Угорщину вже направили угоди, але зворотного зв'язку поки немає. З Румунією закріплено меморандумом план будівництва п'яти нових пунктів пропуску на її боці.
Паралельно на пунктах пропуску встановлюють укриття. Загалом в Україні 41 автомобільний пункт пропуску, з них 36 мають отримати мобільні захисні споруди - загальна потреба, за оцінкою відомства, становить 77 укриттів. Велике стаціонарне укриття вже збудували на пункті пропуску «Біла Церква» на Закарпатті на кордоні з Румунією.
Що зміниться для українців при перетині кордону
Для пасажирів і перевізників спільні пункти пропуску означають швидший контроль: коли дві країни працюють синхронно, час проходження кордону трохи зменшується. Істотно черги знизяться лише за умови будівництва нових пунктів, адже більше пунктів - більше варіантів для водія вибрати, де перетинати кордон.
Українські прикордонники та митники на території ЄС керуватимуться нашими правилами, але в межах угоди, яка визначає права й обов'язки сторін. Документ має ратифікувати парламент, після чого він стане частиною українського законодавства.
Будівництво спільних пунктів фінансує та країна, на чиїй території вони розташовані. Україна також залучає гранти ЄС: за програмою Connecting Europe Facility на 50% фінансують розширення пункту «Порубне» на кордоні з Румунією, розбудову «Лужанки» з Угорщиною і сервісну зону біля «Ягодина». Два тижні тому міністр підписав угоду з Європейським інвестиційним банком на 60 млн євро для розбудови прикордонної інфраструктури.
Раніше Politeka повідомляла, які документи потрібно показати прикордонникам при виїзді за кордон після 60 років.