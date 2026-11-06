Через російські обстріли прикордонної інфраструктури Україна готує перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх країн ЄС. До кінця року 36 автомобільних КПП обладнають мобільними укриттями.

Прискорення пропуску через кордон стає ключовим викликом для України - держава готує перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх країн ЄС через російські атаки на прикордонну інфраструктуру. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Спільні пункти пропуску на території країни-члена ЄС уже працюють: у Польщі таких чотири повноцінні, ще на одному діє скоординований контроль, коли спершу перевіряє одна служба, а за метр після шлагбаума - вже інша. З Молдовою діє повноцінний спільний контроль, де людина віддає документи й отримує їх назад зі штампами та перевірками двох країн.

Міністерство тепер розробляє юридично деталізовану «рамку», щоб такі пункти пропуску можна було створювати й надалі. З країнами ЄС угоди поки немає - вона підписана лише з Молдовою, тож із кожним членом Євросоюзу документ доведеться підписувати окремо. Найактивніше перемовини йдуть із Польщею і Словаччиною: з обома країнами є офіційно погоджені, але ще не підписані договори.

Польща надіслала свою угоду до Єврокомісії, яка висловила зауваження до двох норм Шенгенського кодексу. Наразі тривають перемовини щодо формулювань, які влаштують і Брюссель, і Варшаву.

Поштовхом до прискорення стали атаки РФ. Цього літа ворог уперше за роки повномасштабної війни почав бити по автомобільних пунктах пропуску: в Одеській області обстріляли «Табаки», «Виноградівку» і «Старокозаче», а пізніше прилітало поблизу Ягодина-Дорогуська на кордоні з Польщею на Волині.

Тож Україна готує «план Б» - можливість перенести свою частину пункту пропуску на територію іншої країни, наприклад Польщі. У Румунію та Угорщину вже направили угоди, але зворотного зв'язку поки немає. З Румунією закріплено меморандумом план будівництва п'яти нових пунктів пропуску на її боці.

Паралельно на пунктах пропуску встановлюють укриття. Загалом в Україні 41 автомобільний пункт пропуску, з них 36 мають отримати мобільні захисні споруди - загальна потреба, за оцінкою відомства, становить 77 укриттів. Велике стаціонарне укриття вже збудували на пункті пропуску «Біла Церква» на Закарпатті на кордоні з Румунією.

Що зміниться для українців при перетині кордону

Для пасажирів і перевізників спільні пункти пропуску означають швидший контроль: коли дві країни працюють синхронно, час проходження кордону трохи зменшується. Істотно черги знизяться лише за умови будівництва нових пунктів, адже більше пунктів - більше варіантів для водія вибрати, де перетинати кордон.

Українські прикордонники та митники на території ЄС керуватимуться нашими правилами, але в межах угоди, яка визначає права й обов'язки сторін. Документ має ратифікувати парламент, після чого він стане частиною українського законодавства.

Будівництво спільних пунктів фінансує та країна, на чиїй території вони розташовані. Україна також залучає гранти ЄС: за програмою Connecting Europe Facility на 50% фінансують розширення пункту «Порубне» на кордоні з Румунією, розбудову «Лужанки» з Угорщиною і сервісну зону біля «Ягодина». Два тижні тому міністр підписав угоду з Європейським інвестиційним банком на 60 млн євро для розбудови прикордонної інфраструктури.

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