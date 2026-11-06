У листопаді 2026 року магнітне поле Землі, за попередніми прогнозами, буде переважно спокійним. Однак у середині місяця можливе посилення геомагнітної активності до рівня слабкої бурі G1.

Магнітні бурі у перші дні листопада залишалися слабкими, і найближчими тижнями ситуація кардинально не зміниться. За попередніми прогнозами, листопад 2026 року не стане місяцем тривалих потужних геомагнітних штормів, однак окремими днями активність магнітного поля Землі може підвищуватися до рівня слабкої бурі G1.

Такі дані наводить американський Центр прогнозування космічної погоди NOAA SWPC. Найбільшу увагу фахівці радять звернути на три дати - 9, 17 та 18 листопада, коли геомагнітна активність може бути помітно вищою, ніж зазвичай. Прогнози на кілька тижнів уперед залишаються орієнтовними, тож реальну інтенсивність збурень можна точніше оцінити лише за кілька днів до їхнього початку.

Календар магнітних бур у листопаді

За попередніми оцінками, найбільш неспокійними можуть бути 17-18 листопада. У ці дні геомагнітна активність потенційно сягатиме показника Kp 5, що відповідає слабкій магнітній бурі рівня G1. Ось як виглядає попередній розклад на місяць:

1 листопада - слабка буря G1, Kp 5;

2-4 листопада - спокійне поле, Kp 2-3;

5-7 листопада - незначні коливання, Kp 3;

8 листопада - спокійно, Kp 2;

9 листопада - підвищена активність, Kp 4;

10-12 листопада - помірні коливання, Kp 3;

13-15 листопада - спокійно, Kp 2;

16 листопада - незначне підвищення активності, Kp 3;

17-18 листопада - можлива слабка буря G1, Kp 5;

19-21 листопада - слабкі коливання, Kp 2-3;

26-28 листопада - можливі короткочасні збурення, Kp 3-5.

Цей календар є попереднім і не означає, що бурі обов'язково відбудуться в зазначені дні. Його варто сприймати як орієнтир, а не як остаточний розклад.

Коли чекати найсильніші збурення

Найбільшої уваги заслуговують три періоди. 9 листопада очікується підвищення геомагнітної активності до Kp 4 - це збурений стан магнітного поля, який ще не вважається магнітною бурею. 17-18 листопада можливе досягнення Kp 5, що відповідає слабкій бурі рівня G1, і саме ці дати розглядають як потенційно найактивніші в листопаді. Наприкінці місяця, 26-28 листопада, окремі довгострокові прогнози допускають короткочасне посилення активності, проте достовірність таких оцінок нижча.

Що означають Kp і рівень G1

Для оцінювання геомагнітної активності використовують планетарний індекс Kp, який змінюється від 0 до 9. Значення Kp 0-2 означають спокійне магнітне поле, Kp 3 - невеликі коливання, Kp 4 - збурене поле, яке ще не є бурею, а Kp 5 - слабку магнітну бурю G1. За Kp 6-7 виникають помірні та сильні бурі G2-G3, тоді як Kp 8-9 відповідають дуже сильним і екстремальним геомагнітним штормам.

Як бурі впливають на самопочуття

Деякі люди пов'язують періоди геомагнітних збурень із головним болем, втомою, порушеннями сну або коливаннями артеріального тиску. Водночас наукові дані щодо безпосереднього впливу слабких магнітних бур на здоров'я залишаються неоднозначними: переконливих доказів, що такі бурі спричиняють симптоми в більшості людей, наразі немає.

Тому погіршення самопочуття не варто автоматично пояснювати сонячною активністю. Головний біль, запаморочення або слабкість можуть мати інші причини, які потребують уваги лікаря.

Що робити в дні підвищеної активності

Спеціального лікування або доведено ефективної профілактики симптомів, пов'язаних саме з магнітними бурями, не існує. Підтримувати нормальне самопочуття допомагають звичайні щоденні звички: стабільний режим сну, достатня кількість води та регулярне харчування, а також контроль артеріального тиску за рекомендацією лікаря. Людям із серцево-судинними захворюваннями важливо дотримуватися звичайного плану лікування й не пропускати призначені препарати.

Оперативна інформація про стан магнітного поля Землі публікується на сайті Центру прогнозування космічної погоди NOAA SWPC.

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