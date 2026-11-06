Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 7 по 13 листопада показує, що вдень повітря прогріватиметься від +3° до +7°, а вночі в неділю, 8 листопада, температура опуститься до -3°.

Дощі, що напередодні накрили Харківщину, поступаються місцем холоднішій і сухішій погоді. Новий тиждень, з 7 по 13 листопада, принесе харків'янам переважно без опадів, але з нічними заморозками на початку періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня триматимуться в межах від +3° до +7°.

У суботу, 7 листопада, вдень очікується +3°, вночі — 0°, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 8 листопада, вдень потеплішає до +4°, проте вночі температура опуститься до -3° — це найхолодніша позначка тижня. Хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, повітря вдень прогріється до +7° — максимум тижня. Вночі термометри покажуть +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 10 листопада, вдень +6°, вночі +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 11 листопада, стовпчики термометрів вдень підійдуть до +6°, а вночі опустяться до +2°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 12 листопада, вдень потеплішає до +7°, вночі — +2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 13 листопада, завершальний день тижня принесе вдень +7°, вночі +1°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 9 листопада, з температурою +7° вдень, а найхолоднішим — субота, 7 листопада, з максимумом лише +3°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°. Опади прогнозують лише у суботу, 7 листопада.

Синоптики радять харків'янам врахувати нічні заморозки на початку тижня: варто вдягатися тепліше, особливо людям похилого віку, а в суботу, коли можливі опади, не забути парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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