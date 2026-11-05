Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 6 по 12 листопада обіцяє мінливу осінню погоду: синоптики прогнозують опади чотири дні з семи, а максимальна денна температура підніметься лише до +6°.

Минулого тижня синоптики вже попереджали про дощі на Харківщині, і новий прогноз підтверджує: негода не відступає. З 6 по 12 листопада регіон знову накриють дощі, а денна температура не підніметься вище +6°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Харківській області цього тижня коливатиметься від +3° до +6°.

У п'ятницю, 6 листопада, повітря вдень прогріється до +5°, вночі похолодає до +3°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться лише до +3°, а вночі опустяться до +1°. Цього дня також можливі опади.

У неділю, 8 листопада, вдень потеплішає до +4°, проте вночі очікується суттєве похолодання до -3°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 9 листопада, температура досягне тижневого максимуму +6° удень, вночі ж похолодає до +1°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, денна температура утримається на позначці +6°, нічна — на рівні +1°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У середу, 11 листопада, вдень все ще буде +6°, а вночі температура опуститься до 0°. На тлі хмарності з проясненнями синоптики прогнозують опади.

У четвер, 12 листопада, завершиться тиждень температурою +5° вдень та +2° вночі. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 9 листопада, коли повітря прогріється до +6°, а найхолоднішим — субота, 7 листопада, з денним максимумом лише +3°. Загальний перепад температур за тиждень складе 3°. Опади синоптики прогнозують чотири дні — у п'ятницю, 6 листопада, суботу, 7 листопада, середу, 11 листопада та четвер, 12 листопада.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасолю та бути особливо уважними за кермом через слизьку дорогу. Через нічне похолодання до -3° у неділю, 8 листопада, синоптики радять вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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