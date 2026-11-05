Із грошового забезпечення військових утримують 18% ПДФО і 1,5% військового збору, а не 5%, як із цивільної зарплати. ПДФО щомісяця компенсують, а ось збір військовий сплачує фактично сам.

Виплати для родин військових, зниклих безвісти, та грошове забезпечення самих захисників мають свою специфіку оподаткування, про яку варто знати кожному, хто служить або отримує виплати від держави. У 2026 році правила залишаються стабільними, але є важливі нюанси, які можуть вплинути на суму, що фактично надходить на руки.

З грошового забезпечення військових утримують 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Натомість із цивільної зарплати ставка збору становить 5%, тож розрахунковий лист військовослужбовця суттєво відрізняється від листа працівника мирної професії. Річ у тім, що підвищення воєнного збору до 5% з 1 грудня 2024 року не зачепило виплати за службу.

Що входить до грошового забезпечення

Грошове забезпечення складається з посадового окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу, премії та інших доплат. Всі ці складові оподатковують за ставкою для військових. При цьому грошове забезпечення не вважається зарплатою, тому податкову соціальну пільгу в місяці його отримання не застосовують.

Окремо варто знати про бойові та зональні винагороди. Бойові 30 000, 50 000 і 100 000 грн, а також зональні 70 000 і 170 000 грн є частиною грошового забезпечення. Окремого звільнення від ПДФО для них немає, тож податок нараховують за ставкою 18%.

Як працює компенсація ПДФО і чому збір лишається

Головний момент, який часто плутають, - саме ПДФО утримують, але за постановою Кабміну №44 від 15.01.2004 щомісяця повертають окремою виплатою. Тобто фактичне навантаження зазвичай обмежується лише збором. А ось військовий збір у 1,5% не компенсують, і саме ці 1,5% військовий реально сплачує сам.

Податки утримує фінансова служба частини, яка виплачує забезпечення, і вона ж відображає їх у розрахунку 4ДФ. Самостійно рахувати чи сплачувати податки з грошового забезпечення військовому не потрібно.

Коли військовий збір не утримують зовсім

За дні безпосередньої участі в бойових діях військовий збір не утримують. Це звільнення діє з 9 липня 2022 року і стосується лише підтвердженого періоду участі в заходах з відсічі збройної агресії. Якщо участь тривала не весь місяць, решту забезпечення обкладуть ставкою 1,5%.

Ось приклад розрахунку. Місяць служби в тилу: з 25 000 грн грошового забезпечення утримають 4 500 грн ПДФО і 375 грн збору, а потім нарахують 4 500 грн компенсації. На руки надійде 24 625 грн. А якщо до 25 000 грн додається 100 000 грн бойових за повний місяць участі, ПДФО становить 22 500 грн і компенсується, а збір не утримують - військовий отримає всі 125 000 грн.

Які виплати не оподатковують взагалі

Є перелік виплат, з яких податки не утримують. Це одноразова допомога сім'ям загиблих або зниклих безвісти, включно з 15 млн грн, компенсація за належне жиле приміщення, благодійна допомога учасникам бойових дій, а також допомога мобілізованим і їхнім сім'ям. Допомога при пораненні чи інвалідності окремо в кодексі не названа, тож її статус варто уточнити у фінслужбі.

Що робити, якщо помилково утримали збір чи ПДФО

У розрахунковому листі мають бути окремі рядки ПДФО, компенсації і військового збору. Ознаками помилки є 5% збору, утримання збору за бойові дні або відсутність компенсації. Почати варто з рапорту до фінслужби частини - помилку агента виправляє сам агент. Дані можна звірити з відомостями ДРФО в електронному кабінеті.

Раніше Politeka повідомляла, як подати заявку на виплату 7000 грн на дитину через "Дію" онлайн без черг.

Також Politeka повідомляла, які види грошової допомоги можна отримати при звільненні зі служби.