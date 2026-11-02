З 20 жовтня українські родини можуть подати заявку на допомогу до 10500 грн на дитину онлайн у "Дії" - без черг.

Допомога на догляд за особою з інвалідністю в Україні - не єдина виплата, яку тепер можна оформити онлайн. З 20 жовтня 2026 року на порталі "Дія" приймають заявки ще на два види державної допомоги: у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок і на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Вагітні незастраховані жінки та родини з немовлятами отримують 7000 грн на місяць, а сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю до року, - 10500 грн. Оформити допомогу можна повністю дистанційно за кілька хвилин - без особистих візитів до установ та без черг. Гроші нараховують щомісяця.

Хто отримає виплату через "Дію"

Розмір виплат залежить від типу допомоги та стану здоров'я дитини. Держава передбачила три суми:

7000 грн на місяць - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, не застрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

7000 грн на місяць - допомога на догляд за дитиною до року;

10500 грн на місяць - допомога на догляд за дитиною до року для сімей, які виховують дитину з інвалідністю.

Виплата вагітним нараховується за період, зазначений у медичному висновку про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність і пологи". Тому підсумкова сума залежить від тривалості цього періоду.

Як подати заявку онлайн

Заяву приймають на порталі "Дія". Процедура складається з кількох кроків:

Авторизуватися на порталі та обрати потрібну послугу. Заповнити першу частину заяви - система автоматично перевірить інформацію через державні реєстри. Після успішної перевірки отримати на електронну пошту посилання на другу частину заяви. Заповнити решту даних і підписати заяву за допомогою "Дія.Підпис" упродовж 24 годин після отримання посилання.

При онлайн-оформленні допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами не потрібно додавати скановані копії документів - дані підтягуються автоматично з державних реєстрів. Водночас для цієї виплати необхідний медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність і пологи".

На яку картку надійдуть гроші

Обидва види допомоги зараховують на "Дія.Картку", але умови використання коштів різняться. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надходить на звичайний рахунок "Дія.Картки" - ці гроші можна витрачати без обмежень за категоріями торгових точок.

Виплата на догляд за дитиною до року має цільове призначення. Гроші зараховують на спеціальний рахунок "Турбота про дитину", з якого можна оплачувати передбачені програмою дитячі товари та послуги.

Після подання заяви система збирає дані з державних реєстрів і формує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову. Співробітник Пенсійного фонду України перевіряє та погоджує рішення. За інформацією міністерства, на розгляд заяви відводиться до трьох робочих днів.

Де оформити без "Дії"

Якщо подати заявку онлайн не вдається, допомогу можна оформити офлайн. Для цього слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до уповноваженої особи територіальної громади. Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає отримувач умовам конкретної програми та чи є необхідні відомості в державних реєстрах.

Якщо виникли питання щодо статусу заяви, виплати або спеціального рахунку, можна звернутися до Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753.

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