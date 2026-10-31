Під час базової загальновійськової підготовки новобранці вже отримують грошове забезпечення - мінімум близько 20 130 грн на місяць. Після завершення навчання суми зростають залежно від посади та завдань.

Виплати військовим в Україні починають нараховувати вже з перших днів служби - мобілізовані й добровольці отримують грошове забезпечення ще під час базової загальновійськової підготовки (БОВП), яка триває приблизно 51 день.

Гроші надходять не одразу після початку навчання, а наступного календарного місяця. Виплату проводять єдиним платежем за фактичний період служби. Тобто якщо новобранець почав підготовку в жовтні, то в листопаді він отримає грошове забезпечення за дні, проведені в навчальному центрі попереднього місяця.

Скільки платять новобранцям під час навчання

За інформацією Міністерства оборони України, мінімальне місячне грошове забезпечення військовослужбовця на етапі БОВП становить приблизно 20 130 грн. Остаточна сума залежить від кількох чинників: військового звання, посади та інших передбачених законодавством складових грошового забезпечення.

Після мобілізації громадяни проходять оформлення в територіальних центрах комплектування, а далі їх направляють у навчальні центри. Там розмір і порядок виплат відрізняються від тих, що діють для тих, хто вже завершив підготовку.

Які виплати отримують після завершення БОВП

Після завершення базової підготовки мінімальна щомісячна сума становить 30 000 грн. Вона складається з двох частин: 20 000 грн базового грошового забезпечення та 10 000 грн мотиваційної надбавки.

Мотиваційна надбавка передбачена для тих, хто служить за межами районів бойових дій, забезпечує роботу підрозділів і не отримує інших спеціальних доплат чи винагород.

Скільки доплачують за бойові завдання

Окремо передбачені додаткові винагороди для військових, які виконують бойові завдання:

20 000 грн на добу - за виконання бойових завдань на позиціях, які раніше захопив противник;

- за виконання бойових завдань на позиціях, які раніше захопив противник; 40 000 грн на добу - за штурмові дії та захоплення ворожих позицій на лінії бойового зіткнення або в тилових районах оборони противника.

Якщо військовослужбовець одночасно має право на кілька таких винагород, йому виплачують лише одну з них - найбільшу за розміром.

Які щомісячні надбавки передбачені військовим

Розмір додаткових виплат за управління підрозділами та виконання бойових або спеціальних завдань залежить від характеру служби. Передбачені такі надбавки:

50 000 грн на місяць - за службу на пунктах управління бригад, полків або батальйонів, звідки керують підрозділами, що виконують бойові завдання;

- за службу на пунктах управління бригад, полків або батальйонів, звідки керують підрозділами, що виконують бойові завдання; 30 000 грн на місяць - за виконання інших бойових або спеціальних завдань.

З урахуванням усіх доплат, надбавок і винагород загальна сума грошового забезпечення військовослужбовця на місяць, за наведеними даними, може сягати 460 000 грн.

Що впливає на розмір виплат

На кінцеву суму впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце проходження служби та характер виконуваних завдань. Окремі правила діють для військовослужбовців Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

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