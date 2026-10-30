У Мін'юсті пояснили, за якого боргу за комуналку можна втратити єдине житло. Межу підняли з близько 170 тис. грн до 432 350 грн, тобто 50 мінімальних зарплат.

Комунальні борги в Україні турбують багатьох споживачів: чи справді за несплату комуналки можна втратити єдине житло. У Міністерстві юстиції запевняють, що стягнути квартиру чи будинок можуть лише за дуже великого боргу, і навіть тоді це не стається автоматично.

Про деталі в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, а Мін'юст оприлюднив письмове роз'яснення. Головна зміна - з 23 жовтня межа боргу, після якої житло взагалі можуть стягувати, стала значно вищою, ніж раніше.

Яку суму боргу не чіпають

Раніше поріг становив близько 170 тис. грн, тепер його підняли до понад 430 тис. грн. Точна межа - 432 350 грн, тобто 50 мінімальних зарплат. Вона діє з 23 жовтня 2026 року за законом №4833-IX. Якщо сума стягнення у виконавчому провадженні не перевищує цієї межі, на єдине житло за загальним правилом стягнення не застосовують.

У міністерстві порахували: за щомісячної платіжки в 6 тис. грн потрібно близько шести років не платити, щоб накопичити такий борг. За словами Гайченка, щоб втратити єдину квартиру, треба буквально постаратися, а таких боржників - одиниці. Перевищення ж суми не означає автоматичної втрати житла: стягнення відбувається у визначеному законом порядку.

Кого закон захищає додатково

Окремий захист передбачено для військових. Поки триває воєнний стан і ще рік після його завершення, їхнє єдине житло не можна стягувати незалежно від суми боргу. Для боржників на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях діють окремі гарантії: на час воєнного стану знімають арешти та прибирають дані з Єдиного реєстру боржників.

Водночас платити за комуналку все одно потрібно: постачальники послуг можуть вимагати погашення боргу через суд.

Що робити, якщо арешт не зняли

Гайченко також пояснив, як діяти, коли борг уже сплачено, але через технічний збій обмеження залишилися. Спершу варто зателефонувати державному виконавцю: номер прив'язаний до кожного провадження і є в базах та процесуальних документах. Можна звернутися й до єдиного контакт-центру виконавчої служби. За словами посадовця, технічних збоїв у системі за останній рік не було навіть попри блекаути.

За перше півріччя державні та приватні виконавці зареєстрували понад 108 тисяч нових проваджень щодо стягнення комунальних боргів. Найбільшу частку заборгованості становлять послуги теплопостачання.

Нагадаємо також, що з 23 жовтня банківські арешти автоматично знімають після повного погашення боргу, якщо сума стягнення не перевищує 10 мінімальних зарплат, тобто 86 470 грн.