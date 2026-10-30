Державна програма «СвітлоДім» дозволяє ОСББ, управителям та житлово-будівельним кооперативам отримати до 300 тисяч гривень на резервне живлення багатоквартирних будинків. Гроші надходять через «Дію», але витратити їх потрібно за 45 днів.

Допомога на генератори для багатоквартирних будинків в Україні працює через державну програму «СвітлоДім» - мешканці окремих регіонів можуть оформити до 300 тисяч гривень на резервне живлення, і гроші заходять прямо через «Дію».

«СвітлоДім» - це безповоротна фінансова допомога для мешканців багатоквартирних будинків. Як повідомляє «Дія», за ці кошти можна придбати генератори, інвертори, акумулятори, сонячні панелі та інше обладнання, що забезпечує світло, воду і роботу ліфтів під час відключень електроенергії.

Де діє програма і хто може отримати гроші

Із 15 жовтня 2026 року допомогу оформлюють не по всій країні, а лише в регіонах із найскладнішою енергетичною ситуацією: Київ, Київська, Харківська, Сумська, Запорізька, Полтавська та Дніпропетровська області.

Кошти отримують не окремі мешканці квартир, а управителі будинків, ОСББ та житлово-будівельні кооперативи. Тож мешканцям потрібно звернутися до голови ОСББ або керуючої компанії, аби ті подали заявку від імені всього будинку.

Скільки грошей дають

Розмір виплати прив'язаний до поверховості будівлі. Для будинків до 6 поверхів передбачено до 100 тисяч гривень, а для багатоповерхівок на 7-16 поверхів - 200 тисяч гривень.

Найбільшу суму, до 300 тисяч гривень, дають будинкам понад 17 поверхів із власною котельнею або будівлям на 4-16 поверхів, де є три і більше під'їздів.

Як оформити виплату

Перед подачею заявки отримувач має відкрити в банку окремий рахунок зі спеціальним режимом використання. Він повинен бути юридичною особою з даними в ЄДР та мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Саму заяву подають у застосунку «Дія», а покрокова інструкція розміщена на сайті Міністерства розвитку громад та територій. Після погодження заявки гроші мають надійти протягом 48 годин.

Що буде, якщо не витратити гроші вчасно

На придбання обладнання дають 45 днів. Якщо за цей час кошти не використати, вони повернуться в державний бюджет. Після закупівлі отримувач зобов'язаний подати через «Дію» звіт протягом 30 робочих днів.

Придбане обладнання стає спільною власністю всіх співвласників будинку. Продавати такі генератори заборонено під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення.