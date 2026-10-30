Протягом 2027 року пенсії перераховуватимуть щонайменше тричі: зростуть мінімальні виплати, відбудеться загальна індексація та перерахунок працюючим пенсіонерам. Розповідаємо, коли саме і на які суми розраховувати.

Пенсійні виплати в Україні у 2027 році зростатимуть поетапно — держава запланувала кілька перерахунків, які торкнуться практично всіх одержувачів. Про те, які саме суми чекати і коли, розповіли фахівці юридичної компанії «Мережа права», матеріал опублікувало видання Новини.LIVE.

Щорічну індексацію традиційно проводять з 1 березня, але, крім неї, держава збільшить мінімальні пенсії, а також проведе окремий перерахунок для тих, хто продовжує працювати. Тобто йдеться про три хвилі підвищення виплат.

Підвищення з 1 січня 2027 року

Згідно з проєктом державного бюджету на наступний рік, уже з 1 січня мають зрости соціальні гарантії. Заплановано підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, від якого залежить низка соціальних виплат.

Водночас зросте мінімальна пенсія — з 2 595 до 2 878 гривень. Для пенсіонерів віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, держава встановила окрему мінімальну гарантію: їхня пенсія становитиме щонайменше 3 818 гривень.

Індексація з 1 березня 2027 року

Березнева індексація охопить майже всіх пенсіонерів країни. Її розмір залежатиме від рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати, а точний коефіцієнт поки не визначений — зазвичай його оголошують безпосередньо перед перерахунком.

Для порівняння: у 2026 році пенсії проіндексували на 12,1%, тобто на 4% більше за індекс інфляції, зафіксований за попередній рік. При цьому мінімальне збільшення не могло бути меншим за 100 гривень, а максимальне — не перевищувало 2 595 гривень.

Перерахунок з 1 квітня 2027 року

Окрему дату передбачено для перерахунку виплат тим, хто вийшов на заслужений відпочинок, але продовжує працювати. Традиційно його проводять з 1 квітня. Перерахунок стосується пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу.

За приблизними підрахунками, квітневий перерахунок може зачепити близько 2,8 мільйона громадян.

Хто ще може отримати більші виплати

Окремо держава передбачила надбавку для осіб віком від 80 років, які мають проблеми зі здоров’ям і потребують постійного догляду. Розмір такої допомоги — понад 1 000 гривень. Для оформлення необхідно подати документи до Пенсійного фонду України.

Крім того, безпосередньо перед оформленням пенсії громадяни можуть попросити ПФУ виключити зі стажу періоди з низькою зарплатою — це дозволяє отримати вищі виплати, зберігши накопичений стаж.

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