Аналітики OLX Робота та OLX Нерухомість порахували, яку частку зарплати українці різних професій витрачають на оренду житла. Розрив виявився величезним - від 15% до 81% доходу.

Ціни на оренду житла в Україні продовжують зростати, і для частини працівників квартира перетворилася на головну статтю витрат. Аналітики OLX Робота та OLX Нерухомість підрахували, яку частку місячного заробітку українці різних професій віддають за оренду однокімнатної квартири. У вересні 2026 року медіанна вартість такої оренди в Україні становила 12 500 гривень на місяць.

Розрив між професіями виявився величезним: частка витрат на житло коливається від 15% до 81% доходу. Для одних працівників оренда - незначна стаття витрат, а для інших вона поглинає майже всю місячну зарплату.

Кому оренда обходиться найдешевше

Найменше фінансове навантаження відчувають представники робітничих і технічних спеціальностей. Штукатур із медіанною зарплатою 85 тисяч гривень віддає на оренду близько 15% доходу. Фасадники, технологи та стоматологи із заробітком 70 тисяч гривень витрачають на житло 18%. Каменярі, плиточники та далекобійники з медіанним доходом 65 тисяч гривень - близько 19%.

Різнороби на виробництві, виконроби, автомаляри, електрики та сантехніки платять за оренду 25% від заробітку, який у середньому становить 50 тисяч гривень. Для зварників і монтажників із доходом 45-48 тисяч гривень витрати на житло коливаються від 26% до 28%.

Хто віддає від третини до половини доходу

Менеджери з продажу та торгові представники витрачають на оренду близько 31% заробітку. Такий самий відсоток платять кур'єри, репетитори, фармацевти та шиномонтажники, чия медіанна зарплата сягає 40 тисяч гривень.

Вчителі з медіанним доходом 32 тисячі гривень віддають за квартиру приблизно 39%. Продавці-консультанти та офіціанти, отримуючи 30 тисяч гривень, спрямовують на оренду 42%. За зарплати продавця 24,3 тисячі гривень оренда забирає близько 52% доходу, а вантажники та слюсарі з окладом 23 тисячі гривень витрачають 54%.

Професії з найбільшим навантаженням

Найважче оплачувати оренду працівникам із медіанною зарплатою менше 20 тисяч гривень. У сфері HoReCa бариста з доходом 19 тисяч гривень платить за квартиру 66% заробітку. Пекарі віддають 74%, а автомийники - 75% від медіанної зарплати 16,8 тисячі гривень.

Витрати на житло для касирів із доходом 15,7 тисячі гривень сягають близько 79%. Найбільшу частку заробітку віддають кухарі - 81% при медіанній зарплаті 15,4 тисячі гривень.

Для порівняння: у жовтні 2026 року вартість оренди житла в Києві суттєво відрізняється залежно від кількості кімнат. Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить близько 16 тисяч гривень на місяць, двокімнатної - 23 тисячі гривень, а трикімнатної - 36 тисяч гривень.

Що робити, якщо оренда з'їдає більшу частину зарплати

Аналітики наголошують, що ці розрахунки є орієнтовними та відображають загальні тенденції доступності житла. Реальні витрати залежать від міста, району, стану квартири та конкретного доходу фахівця. Тим, для кого оренда стала непідйомною, радять розглянути варіанти спільної оренди, переїзд у менші міста або пошук житла в районах, віддалених від центру, де ціни помітно нижчі.

Раніше Politeka повідомляла, оренда квартир в Києві подешевшала: які ціни встановили у жовтні 2026 року.

Також Politeka повідомляла, оренда квартир у Києві подешевшала за рік: скільки тепер коштує житло в столиці.