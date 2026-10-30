Аналитики OLX Работа и OLX Недвижимость посчитали, какую долю зарплаты украинцы разных профессий тратят на аренду жилья. Разрыв оказался огромным - от 15% до 81% дохода.

Цены на аренду жилья в Украине продолжают расти, и для части работников квартира превратилась в главную статью расходов. Аналитики OLX Работа и OLX Недвижимость подсчитали, какую долю месячного заработка украинцы разных профессий отдают за аренду однокомнатной квартиры. В сентябре 2026 года медианная стоимость такой аренды в Украине составляла 12 500 гривен в месяц.

Разрыв между профессиями оказался огромным: доля расходов на жилье колеблется от 15% до 81% дохода. Для одних работников аренда - незначительная статья расходов, а для других она поглощает почти всю месячную зарплату.

Кому аренда обходится дешевле всего

Наименьшую финансовую нагрузку испытывают представители рабочих и технических специальностей. Штукатур с медианной зарплатой 85 тысяч гривен отдает на аренду около 15% дохода. Фасадчики, технологи и стоматологи с заработком 70 тысяч гривен тратят на жилье 18%. Каменщики, плиточники и дальнобойщики с медианным доходом 65 тысяч гривен - около 19%.

Разнорабочие на производстве, прорабы, автомаляры, электрики и сантехники платят за аренду 25% от заработка, который в среднем составляет 50 тысяч гривен. Для сварщиков и монтажников с доходом 45-48 тысяч гривен расходы на жилье колеблются от 26% до 28%.

Кто отдает от трети до половины дохода

Менеджеры по продажам и торговые представители тратят на аренду около 31% заработка. Такой же процент платят курьеры, репетиторы, фармацевты и шиномонтажники, чья медианная зарплата достигает 40 тысяч гривен.

Учителя с медианным доходом 32 тысячи гривен отдают за квартиру примерно 39%. Продавцы-консультанты и официанты, получая 30 тысяч гривен, направляют на аренду 42%. При зарплате продавца 24,3 тысячи гривен аренда забирает около 52% дохода, а грузчики и слесари с окладом 23 тысячи гривен тратят 54%.

Профессии с наибольшей нагрузкой

Труднее всего оплачивать аренду работникам с медианной зарплатой менее 20 тысяч гривен. В сфере HoReCa бариста с доходом 19 тысяч гривен платит за квартиру 66% заработка. Пекари отдают 74%, а автомойщики - 75% от медианной зарплаты 16,8 тысячи гривен.

Расходы на жилье для кассиров с доходом 15,7 тысячи гривен достигают около 79%. Наибольшую долю заработка отдают повара - 81% при медианной зарплате 15,4 тысячи гривен.

Для сравнения: в октябре 2026 года стоимость аренды жилья в Киеве существенно отличается в зависимости от количества комнат. Медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет около 16 тысяч гривен в месяц, двухкомнатной - 23 тысячи гривен, а трехкомнатной - 36 тысяч гривен.

Что делать, если аренда съедает большую часть зарплаты

Аналитики отмечают, что эти расчеты являются ориентировочными и отражают общие тенденции доступности жилья. Реальные расходы зависят от города, района, состояния квартиры и конкретного дохода специалиста. Тем, для кого аренда стала неподъемной, советуют рассмотреть варианты совместной аренды, переезд в меньшие города или поиск жилья в районах, отдаленных от центра, где цены заметно ниже.

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