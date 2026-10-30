Мобилизация в Украине не означает, что каждый специалист энергетической, медицинской или ИТ-сферы автоматически получит отсрочку.

Право оформлять бронирование зависит, прежде всего, от статуса работодателя, характера его деятельности и соблюдения требований законодательства.



Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №76 .

На каких предприятиях могут бронировать работников

Возможность оформить отсрочку предусмотрена для работников нескольких важных отраслей. Среди них:

Оборонительная промышленность. Предприятия, производящие вооружение, военную технику и продукцию для нужд Сил обороны.

Энергетика. Компании, производящие и снабжающие электроэнергию, обслуживают сети и топливную инфраструктуру.

Транспорт и связь. Организации, обеспечивающие перевозку пассажиров и грузов, почтовые услуги и работу телекоммуникационных сетей.

Медицина. Заведения здравоохранения, отвечающие установленным критериям.

Коммунальное хозяйство. Предприятия водо- и теплоснабжения, водоотвода и обслуживания критической инфраструктуры.

Сельское хозяйство и промышленность. Компании важны для экономики и продовольственного обеспечения.

ИТ и кибербезопасность. Организации, имеющие надлежащий статус и выполняющие важные для государства задачи.

Также некоторые правила действуют для государственных органов и учреждений.

Достаточно ли работать в важной отрасли

Нет. Сам факт трудоустройства в больнице, энергетической компании или частной ИТ-фирме не гарантирует отсрочку. Работодатель должен иметь законные основания для бронирования и соблюдать установленные ограничения.

Мобилизация в Украине остается актуальной для военнообязанных, поэтому перед трудоустройством следует уточнить, имеет ли предприятие право подавать сотрудников на бронирование. Также нужно выяснить, распространяется ли такая возможность на конкретную должность.

Как проверить бронирование

Работодатель представляет списки работников через портал «Действие». После обработки заявления результат можно проверить в электронном военно-учетном документе, в частности, в приложении «Резерв+».

Важно помнить: сообщение о подаче документов еще не подтверждает оформленную отсрочку. Подтверждением является соответствующая запись в электронном военно-учетном документе.