Мобилизация в Украине не означает, что каждый специалист энергетической, медицинской или ИТ-сферы автоматически получит отсрочку.

Право оформлять бронирование зависит, прежде всего, от статуса работодателя, характера его деятельности и соблюдения требований законодательства. 

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №76 .

На каких предприятиях могут бронировать работников

Возможность оформить отсрочку предусмотрена для работников нескольких важных отраслей. Среди них:

  • Оборонительная промышленность. Предприятия, производящие вооружение, военную технику и продукцию для нужд Сил обороны.

  • Энергетика. Компании, производящие и снабжающие электроэнергию, обслуживают сети и топливную инфраструктуру.

  • Транспорт и связь. Организации, обеспечивающие перевозку пассажиров и грузов, почтовые услуги и работу телекоммуникационных сетей.

  • Медицина. Заведения здравоохранения, отвечающие установленным критериям.

  • Коммунальное хозяйство. Предприятия водо- и теплоснабжения, водоотвода и обслуживания критической инфраструктуры.

  • Сельское хозяйство и промышленность. Компании важны для экономики и продовольственного обеспечения.

  • ИТ и кибербезопасность. Организации, имеющие надлежащий статус и выполняющие важные для государства задачи.

Также некоторые правила действуют для государственных органов и учреждений.

Достаточно ли работать в важной отрасли

Нет. Сам факт трудоустройства в больнице, энергетической компании или частной ИТ-фирме не гарантирует отсрочку. Работодатель должен иметь законные основания для бронирования и соблюдать установленные ограничения.

Мобилизация в Украине остается актуальной для военнообязанных, поэтому перед трудоустройством следует уточнить, имеет ли предприятие право подавать сотрудников на бронирование. Также нужно выяснить, распространяется ли такая возможность на конкретную должность.

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Как проверить бронирование

Работодатель представляет списки работников через портал «Действие». После обработки заявления результат можно проверить в электронном военно-учетном документе, в частности, в приложении «Резерв+».

Важно помнить: сообщение о подаче документов еще не подтверждает оформленную отсрочку. Подтверждением является соответствующая запись в электронном военно-учетном документе.