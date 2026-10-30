Остановка крупнейших металлургических комбинатов уже ударила по строительству по всей Украине. Арматура подорожала более чем на 30% за полтора месяца, а местами цена за тонну достигла 50 тысяч гривен.

Цены на строительные материалы в Украине выросли почти на 40%, а арматура фактически исчезла с рынка. Застройщики по всей стране фиксируют дефицит базового металла, что срывает графики работ и повышает себестоимость проектов. Тонна арматуры, за которую еще в середине августа просили 34-36 тысяч гривен с НДС, теперь стоит 47-50 тысяч.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Резкое подорожание спровоцировала остановка производства на «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Каметстали» после российских ударов по энергетике и инфраструктуре.

Ранее эти два предприятия почти полностью закрывали годовую потребность страны в арматуре - речь идет об ориентировочно 770-900 тысячах тонн. Теперь внутренние запасы быстро исчерпываются, а собственных складов, по оценке «Метинвеста», осталось около 40-50 тысяч тонн. GMK Center оценивает запасы независимых трейдеров максимум в месячное потребление.

В Киеве средняя цена тонны арматуры выросла с около 36 тысяч гривен до 47,5 тысячи гривен в начале октября, и в ближайшее время ожидается превышение отметки 50 тысяч. В Полтаве подрядчики уже называют цифру 49-50 тысяч гривен за тонну против прежних 34-35 тысяч.

Откуда теперь будут брать металл

Заменить украинскую продукцию планируют импортом из Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Турции. Однако быстро закрыть потребности рынка будет сложно: у поставщиков ограничены производственные мощности, сухопутные границы перегружены, а железнодорожные тарифы растут. Иностранная арматура также требует сертификации, что затягивает запуск поставок.

Импортная доля в структуре потребления металлопродукции уже выросла примерно до 47% за три квартала. Первые заметные объемы зарубежного металла ожидают в конце октября - начале ноября, однако это будет означать более высокие цены, дорогую логистику и длительные сроки доставки.

Как подорожание ударит по цене квартир и ремонта

В строительной группе «Ковальская» подтверждают дефицит арматуры и дополнительное давление на себестоимость материалов. Доля арматуры в разных видах продукции составляет от 5% до 55% стоимости, поэтому масштаб подорожания будет зависеть от конкретного проекта. Болезненнее всего это отразится на бюджетных объектах с уже зафиксированной сметой.

Более дорогой металл постепенно будет означать дорогие железобетонные конструкции, строительно-монтажные работы, а впоследствии - и цены на жилье и ремонтные материалы. Полного исчезновения арматуры эксперты не ожидают, однако период перестройки цепочек поставок продлится месяцами.

Ранее Politeka сообщала, почему цены на сою выросли до 19 тысяч гривен за тонну.

Также Politeka сообщала, в каких городах цены на аренду квартир выросли вдвое за год.