Налоговая не видит ваши переводы на карту в режиме реального времени, но при определенных условиях может прислать письменный запрос о происхождении средств. Рассказываем, кто и что видит, когда ждать письма и как ответить без штрафа.

Перевод на карту могут проверить - и многие украинцы переживают, что налоговая следит за каждой гривной на их счете. На самом деле автоматического доступа к вашим операциям нет, однако письмо из ГНС может прийти при ряде обстоятельств.

Налоговая не видит переводов на карту физлица в режиме реального времени, ведь украинские банки не передают в ГНС обороты по счетам автоматически. Данные об операциях попадают в государственные органы лишь через финансовый мониторинг, по решению суда или через международный обмен CRS, если речь о счетах за границей.

Какую информацию о картах получает налоговая

Информация о счетах граждан защищена банковской тайной согласно статьям 60-62 Закона «О банках и банковской деятельности». Раскрыть ее банк может только в случаях, прямо предусмотренных законом, поэтому представление о «налоговой, которая видит каждую гривну», не соответствует действительности.

ГНС получает от работодателей и других налоговых агентов данные о выплаченных вам доходах - их видно в справке ОК-7. Обычные переводы с карты на карту между знакомыми, родственниками или покупателями в налоговую автоматически не поступают. Сведения об операциях конкретного человека налоговая может получить только по решению суда.

Финмониторинг: порог 400 000 грн

Согласно статье 20 Закона №361-IX пороговая операция имеет сумму от 400 000 грн и хотя бы один дополнительный признак: операции с наличными, переводы за границу, операции политически значимых лиц или участников из стран, не выполняющих рекомендаций FATF. Отдельно банк сообщает о подозрительных операциях на любую сумму.

По Меморандуму банков исходящие P2P-переводы ограничены суммой 100 000 грн в месяц для клиентов низкого и среднего риска и 50 000 грн для клиентов высокого риска. Чтобы получить индивидуальный лимит, банк попросит подтвердить доход документами.

Когда банк запрашивает объяснения по переводам

Банк обязан знать своего клиента и понимать, откуда у него деньги. Чаще всего внимание финмониторинга привлекают частые поступления от многих разных людей, обороты значительно выше официального дохода, транзит средств, назначение платежа вроде «оплата за товар» на личной карте, а также крупные операции с наличными или переводы за границу.

Десятки мелких переводов от незнакомых людей ежемесячно выглядят как продажа товаров или услуг. Банк может попросить объяснить их природу и повысить вам уровень риска, даже если общая сумма небольшая.

Письмо из налоговой: когда приходит и что в нем

ГНС вправе направить письменный запрос о полученных доходах любому плательщику, если данные налоговой информации указывают на возможное нарушение. Такие запросы физлицам приходят по почте заказным письмом или в Электронный кабинет.

Законный запрос по пункту 73.3 Налогового кодекса должен содержать конкретное основание, перечень нужных документов, подпись руководителя или заместителя и печать органа. Если этих реквизитов нет, обязанности предоставлять документы нет, но лучше ответить мотивированным отказом.

За непредоставление ответа предусмотрен штраф в размере одной минимальной зарплаты - 8 647 грн в 2026 году, а еще молчание может стать основанием для внеплановой проверки.

Что делать, если пришло письмо от банка или ГНС

Ответ должен быть письменным, коротким и подкрепленным документами. Алгоритм такой: проверьте, кто направил запрос, его номер, основание и срок ответа; составьте перечень поступлений с датами и суммами; объясните природу каждой группы переводов (подарок, заем, собственные средства, продажа имущества); приложите копии документов; отправьте ответ до окончания срока и сохраните подтверждение отправки.

Подойдут справки ОК-5 и ОК-7 из «Дії», сведения о доходах из Государственного реестра физических лиц, налоговые декларации, договоры купли-продажи и выписки из других банков. Для переводов между своими счетами достаточно выписок, которые показывают, что деньги ушли с вашей же карты.

Если ГНС докажет, что поступления были налогооблагаемым доходом, начислят 18% НДФЛ и 5% военного сбора, штраф 10% от суммы налога (при умышленном занижении 25%), пеню и штраф за неподачу декларации 340 грн. Денежные подарки от родителей, детей, супругов, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков облагаются по нулевой ставке.

Ранее Politeka сообщала, с 14 ноября лимиты на переводы на счет сократят втрое.