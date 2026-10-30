Студенты более 40 заведений высшего образования уже могут оформить регистрацию места проживания в общежитии через портал "Дія" - без визитов и бумажных справок.

Цифровые услуги "Дії" для украинцев расширились новым сервисом - теперь студенты могут прописаться в общежитии онлайн, без каких-либо бумажных справок и очередей. К услуге уже присоединились более 40 заведений высшего образования по всей стране.

Главное нововведение в том, что заявление можно подать полностью дистанционно, а согласование от университета приходит на портал автоматически. Никаких личных визитов в паспортный стол или деканат больше не требуется.

Как зарегистрировать место проживания в общежитии через "Дію"

Алгоритм максимально прост и занимает несколько минут. Студенту достаточно зайти на портал "Дія" и открыть сервис "Изменение места проживания". Далее выбрать регистрацию по новому адресу или сразу же одновременную регистрацию в общежитии со снятием с предыдущего места проживания.

Отдельный плюс - можно сделать все одним заявлением вместо двух отдельных обращений. Это существенно экономит время тем, кто переезжает в общежитие из другого региона.

Пошаговый порядок действий

Для оформления нужно: авторизоваться на портале, проверить личные данные и актуальный адрес регистрации, отметить, что новое место проживания - общежитие, выбрать свое учебное заведение и само общежитие, а также указать номер и дату договора о поселении.

Последний шаг - подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) или "Дія.Подписью". После этого остается дождаться результата рассмотрения. Если учебное заведение по какой-то причине не согласует регистрацию, заявитель получит соответствующее уведомление на портале.

Что важно знать студентам со статусом ВПЛ

Для внутренне перемещенных лиц действует отдельное условие. Чтобы сохранить статус ВПЛ, студенту необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

При этом сниматься с регистрации места проживания на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий не нужно - это требование отменили, чтобы не создавать лишних препятствий переселенцам.

Полный перечень университетов, которые уже подключились к сервису, опубликован на портале "Дія", и список постепенно расширяется.

Ранее Politeka сообщала, "Дія" расширила услуги для водителей - появился еще один способ получить права и техпаспорт.