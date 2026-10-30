Цифровые услуги "Дії" для украинцев расширились новым сервисом - теперь студенты могут прописаться в общежитии онлайн, без каких-либо бумажных справок и очередей. К услуге уже присоединились более 40 заведений высшего образования по всей стране.

Главное нововведение в том, что заявление можно подать полностью дистанционно, а согласование от университета приходит на портал автоматически. Никаких личных визитов в паспортный стол или деканат больше не требуется.

Как зарегистрировать место проживания в общежитии через "Дію"

Алгоритм максимально прост и занимает несколько минут. Студенту достаточно зайти на портал "Дія" и открыть сервис "Изменение места проживания". Далее выбрать регистрацию по новому адресу или сразу же одновременную регистрацию в общежитии со снятием с предыдущего места проживания.

Отдельный плюс - можно сделать все одним заявлением вместо двух отдельных обращений. Это существенно экономит время тем, кто переезжает в общежитие из другого региона.

Пошаговый порядок действий

Для оформления нужно: авторизоваться на портале, проверить личные данные и актуальный адрес регистрации, отметить, что новое место проживания - общежитие, выбрать свое учебное заведение и само общежитие, а также указать номер и дату договора о поселении.

Последний шаг - подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) или "Дія.Подписью". После этого остается дождаться результата рассмотрения. Если учебное заведение по какой-то причине не согласует регистрацию, заявитель получит соответствующее уведомление на портале.

Студенты Житомирщины могут изменить регистрацию в общежитии онлайн

Что важно знать студентам со статусом ВПЛ

Для внутренне перемещенных лиц действует отдельное условие. Чтобы сохранить статус ВПЛ, студенту необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

При этом сниматься с регистрации места проживания на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий не нужно - это требование отменили, чтобы не создавать лишних препятствий переселенцам.

Полный перечень университетов, которые уже подключились к сервису, опубликован на портале "Дія", и список постепенно расширяется.

Ранее Politeka сообщала, "Дія" расширила услуги для водителей - появился еще один способ получить права и техпаспорт.