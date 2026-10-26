"Дія" розширила можливості для водіїв: тепер замовлені через застосунок посвідчення водія та техпаспорт можна отримати не лише через Укрпошту, а й через Нову пошту.

"Дія" дає змогу самостійно обрати зручний спосіб доставки під час оформлення документів онлайн.

Про нововведення повідомили в команді сервісу. Раніше замовлені документи можна було отримати поштою або забрати особисто в сервісному центрі МВС. Тепер для водіїв доступний ще один варіант.

Щоб отримати нове посвідчення водія або техпаспорт поштою, потрібно відкрити застосунок і вибрати відповідну послугу заміни документа.

Після заповнення заяви користувач зможе визначити оператора доставки. Далі необхідно:

вказати адресу або відділення, куди потрібно доставити документ;

оплатити оформлення та пересилання;

підписати й надіслати заяву.

Після цього залишиться дочекатися доставки. Так водіям не доведеться їхати до сервісного центру лише для того, щоб забрати готовий документ.





Скільки коштує доставка через Нову пошту

За інформацією команди сервісу, пересилання посвідчення водія або техпаспорта через Нову пошту коштує 354 гривні. Цей варіант можна вибрати безпосередньо під час оформлення заявки.

Дія пропонує водіям більше свободи у виборі способу отримання документів. Водночас можливість особисто забрати їх у сервісному центрі МВС залишається доступною.

Які зміни планують надалі

Міністерство цифрової трансформації має намір розширити співпрацю з Новою поштою. Зокрема, у майбутньому планують додати можливість замовляти доставку документів після перереєстрації автомобіля.

Наразі нова опція стосується заміни посвідчення водія та техпаспорта. Водіям, які оформлюють ці документи онлайн, варто перевірити доступні варіанти доставки в застосунку перед поданням заяви.