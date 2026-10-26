Мобілізація в Україні не дає права просто ігнорувати належно оформлений виклик на медогляд, однак людина може вимагати дотримання законної процедури.

Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка та співзасновниця J&V Partners Юлія Данілова. За її словами, сама відмова від огляду не звільняє від відповідного обов’язку, а за порушення правил військового обліку може наставати адміністративна відповідальність.





Як пояснила правниця, законодавство передбачає обов’язок проходити медичний огляд для відповідних категорій громадян. Якщо людину належно викликали на комісію, але вона відмовляється від огляду, це може мати правові наслідки.

За інформацією адвокатки, за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень. За порушення правил військового обліку санкція за статтею 210 КУпАП може становити від 3 400 до 5 100 гривень. Конкретна кваліфікація залежить від обставин справи.

Водночас важливо, як саме людину направили на медогляд. Якщо процедуру порушили, наприклад не вручили належного виклику та не дали можливості підготувати медичні документи, вимога дотримуватися встановленого порядку не обов’язково вважатиметься ухиленням.

Як діяти, якщо під час ВЛК порушили права

Мобілізація в Україні не скасовує права людини на належний медичний огляд. За словами Юлії Данілової, якщо комісія не врахувала медичні виписки, результати аналізів або не направила на необхідне обстеження, її постанову можна оскаржити.

Для цього важливо зберігати медичні документи та фіксувати порушення процедури. Оскарження може відбуватися в адміністративному порядку або через суд. Водночас суд перевіряє насамперед дотримання процедури, а не встановлює діагноз замість лікарів.

Адвокатка радить не обмежуватися простою відмовою від огляду, а використовувати законні способи захисту своїх прав. Якщо виклик оформлено належним чином, ігнорування комісії може лише ускладнити ситуацію.



Джерело: 24 Канал