Цього тижня Близнюкам варто звернути особливу увагу на те, ЯК вони говорять, а не лише ЩО саме. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи наголошують: якщо важлива людина досі не розуміє вашої позиції, проблема може бути не в суті повідомлення, а в тому, як ви його подаєте. Спробуйте врахувати, з якої точки ця людина дивиться на ситуацію — і раптом усе стане простіше.

Робота і фінанси

У перші дні тижня варто бути дипломатом. Якщо переговори чи важлива розмова з колегами чи партнерами забуксували, не тисніть — змініть підхід. Легкість і трохи гумору здатні розблокувати ситуацію краще, ніж наполегливість. З середи по п’ятницю у справах стане менше простору для жартів: доведеться зосередитися на нудних, але необхідних організаційних питаннях. Не відкладайте паперову роботу та дрібні завдання — саме зараз для них найкращий час, навіть якщо немає натхнення.

Стосунки

У спілкуванні з близькими цього тижня знадобиться терпіння. Якщо відчуваєте, що вас не чують, спробуйте почати розмову легше — із жарту чи доброзичливого тону, а не з претензії. Увага партнера чи друга з’явиться швидше, якщо ви зможете його розсмішити, а не переконати силою аргументів. У середині тижня атмосфера в стосунках стане трохи сухішою й діловою — це нормально, просто період такий. Не варто шукати в цьому якийсь прихований сенс.

Здоровʼя та енергія

До кінця робочого тижня накопичиться втома від плутанини та незавершених справ — це може викликати роздратування, особливо якщо здається, що тиждень завершується на незрозумілій ноті. Дайте собі дозвіл трохи сповільнитися в четвер-п’ятницю, не намагайтеся вирішити все одразу. Вихідні подарують справжнє відновлення сил — використайте їх для відпочинку й простих приємних справ, які наповнюють енергією.

Найкращі дні тижня

Вихідні стануть для Близнюків справжньою перезарядкою після насиченого й подекуди заплутаного тижня. А головний день — неділя: саме тоді ніби вмикається уявна лампочка, і все, що раніше здавалося заплутаним і незрозумілим, несподівано складається в чітку картину. Якщо є питання, яке муляє весь тиждень, відповідь, швидше за все, прийде саме в неділю.