Цей тиждень Скорпіони проведуть у тісному контакті з групою однодумців — колегами, родиною чи друзями, з якими раптом з'явиться більше спільних справ, ніж зазвичай. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com.

Робота і фінанси

На початку тижня зʼявиться відчуття приналежності до команди — проєкт, у якому доведеться діяти спільно з іншими, а не самостійно, як звикли Скорпіони. Це непогана нагода залучитися до справ, куди самі ніколи б не потрапили, але варто памʼятати про власну позицію і не розчинятися повністю в чужих рішеннях. У середині тижня, особливо в середу та четвер, доведеться показати витримку і кмітливість — можливо, виникне ситуація, що вимагатиме холодного розрахунку, а не емоцій. Фінансові питання краще вирішувати зважено, без поспіху.

Стосунки

У колі близьких Скорпіонам важливо не загубити власну індивідуальність серед спільних планів і захоплень. Участь у групових справах принесе приємні емоції, але партнеру чи друзям варто відчувати, що ваша думка так само має вагу. У пʼятницю ймовірна розмова по телефону, де знадобиться дипломатичність і вміння делікатно донести свою позицію, не псуючи стосунків.

Здоровʼя та енергія

Енергія тижня спрямована на взаємодію з іншими, тож варто дозувати час на спілкування і залишати простір для відпочинку наодинці. У вихідні, коли побутові питання вимагатимуть тієї ж дипломатії, що й на роботі, важливо не брати на себе забагато — розподіліть обовʼязки вдома з рештою родини, щоб зберегти сили.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть днями, коли розсудливість і самоконтроль дадуть найкращий результат у справах. Пʼятниця вдало підійде для важливих телефонних перемовин, якщо підійти до них тактовно. А вихідні, попри побутові клопоти, можуть принести відчуття гармонії в домі, якщо застосувати ту саму дипломатію, що й протягом тижня.