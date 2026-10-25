Тиждень для Терезів починається яскраво: на початку варто не боятися експериментувати в спілкуванні. Навіть найнезвичніші ідеї, які ви озвучите на початку тижня, знайдуть відгук серед оточення — люди підхоплять їх миттєво, а ви самі здивуєтесь, наскільки влучними й дотепними можуть бути ваші думки саме зараз. Про це розповідає прогноз, який оприлюднило видання Horoscope.com.

Робота і фінанси

На початку тижня ваша комунікабельність працює на вас на всі сто: якщо потрібно презентувати нестандартну ідею, домовитися про співпрацю чи просто справити враження на колег — зараз саме той час. Слова даються вам легко, а ідеї звучать свіжо й переконливо. Втім, уже з середи ситуація зміниться: робочий запал доведеться притлумити, бо увага зміщується в бік домашніх питань. Це не привід панікувати — просто розподіліть сили заздалегідь і завершіть важливі професійні справи до середини тижня, щоб потім спокійно перемкнутися на побут.

Стосунки

Середа і четвер стануть часом, коли дім і родина вимагатимуть вашої присутності та уваги більше, ніж зазвичай. Можливо, доведеться розібратися з побутовими питаннями, приділити час близьким або навести лад у власному просторі — і це піде на користь атмосфері в сім'ї. У п'ятницю настрій стане більш сентиментальним, але не в легкому, грайливому сенсі — радше з'явиться потреба трохи побути наодинці з думками. Не бійтеся цього стану, він тимчасовий і підготує вас до теплих вихідних.

Здоров'я та енергія

Активна комунікація на початку тижня забирає чимало енергії, тож не дивуйтеся, якщо до середини тижня відчуєте потребу сповільнитися. Домашні клопоти у середу-четвер, попри втому, насправді допоможуть відновити внутрішню рівновагу — рутина й затишок дому заспокоюють нервову систему краще за будь-яку розвагу. У п'ятницю дозвольте собі трохи сентиментальності та спокою: не плануйте нічого занадто активного, просто дайте собі час подихати і налаштуватися на вихідні.

Найкращі дні тижня

Найяскравішими стануть субота та неділя — вихідні обіцяють майже безперервну романтику та приємні моменти з коханою людиною чи близькими друзями. Якщо плануєте побачення, спільну прогулянку чи теплу зустріч — саме ці два дні підходять ідеально. Також варто виділити понеділок і вівторок, коли ваша харизма та нестандартне мислення здатні справді вразити оточення і принести користь у спілкуванні чи роботі.