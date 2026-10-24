Гривні, випущені у 2003–2007 роках, однак, залишаються законним платіжним засобом, тому терміново нести їх до банку не потрібно.

Процес заміни Національний банк України розпочав на початку 2023 року. Йдеться про планове оновлення готівки, а не про одномоментне припинення дії старих банкнот.

Чому старі купюри зникають

Банки вже не видають такі гроші клієнтам через каси під час готівкових операцій. НБУ також припинив повторно постачати ці банкноти фінансовим установам.

Коли старі купюри надходять до банків, їх вилучають з обігу та передають на утилізацію. Замість них поступово з’являються новіші банкноти. Так регулятор прагне зменшити кількість зношених грошей і поліпшити якість готівки, якою українці користуються щодня.

Гривні старого зразка при цьому не втрачають своєї номінальної вартості. Якщо банкнота не має пошкоджень, нею можна оплачувати товари й послуги без обмежень. Спеціально обмінювати її на нову не потрібно.

Що робити з пошкодженою банкнотою

Якщо купюра сильно зношена, розірвана або має інші пошкодження, можна звернутися до банківського відділення та уточнити можливість обміну. За правилами НБУ така операція проводиться безкоштовно.

Гривні, які поступово вилучають із готівкового обігу, залишаються придатними для розрахунків, якщо вони не пошкоджені. Тож сама дата випуску не є причиною відмовлятися від купюри.

Українцям не потрібно поспішати до банків лише через те, що старі банкноти трапляються дедалі рідше. Їх замінюють поступово, у міру надходження до банківської системи. Головне — розрізняти планове вилучення старих грошей і втрату статусу законного платіжного засобу: у випадку зі 100 гривнями зразка 2003–2007 років такого припинення не відбулося.