Дотримання всіх вимог та правильне оформлення запиту дозволить швидко отримати повернення коштів за оплату газу.

Якщо клієнт випадково вніс неправильну суму або переплутав реквізити, він може ініціювати процедуру повернення грошей за газ, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують у Нафтогазі.

Коли можливе повернення оплати за газ?

Компанія наголошує, що клієнти маютьправо повернути гроші, якщо було допущено помилку в платежі за газ. Для цього існує спеціальна інструкція, яку «Нафтогаз» оприлюднив на своїх інформаційних ресурсах.

«Нафтогаз» зобов’язаний повернути помилково перераховані витрати, якщо споживач дотримається затвердженого алгоритму дій.

«Іноді навіть найбільш уважні споживачі можуть помилитися у реквізитах або сумі під час оплати за газ. Якщо така ситуація сталася, не варто хвилюватися — кошти можна повернути», — повідомляють у Telegram-каналі компанії.

Як повернути помилково сплачені кошти за газ?

Для ініціювання повернення коштів необхідно підготувати заявку на ім’я компанії, у якій слід детально описати термін, зазначити дату та поставити підпис, повідомляє Політека.

Потрібно додати такі документи:

паспорт громадянина України;

копію ідентифікаційного коду;

платіжні документи, що підтверджують оплату за газ (квитанція, чек або банківська виписка);

контактні дані (номер телефону та адресу електронної пошти).

Куди відправити документи?

Споживач може подати документи одним із двох способів:

електронною поштою;

поштовим відправленням на адресу: м. Кропивницький, 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ «ГК «Нафтогаз України».

Дотримання всіх вимог та правильне оформлення запиту дозволить швидко отримати повернення коштів за оплату газу.