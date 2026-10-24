Мобілізація в Україні передбачає, що працівник втрачає право на бронювання після звільнення з критично важливого підприємства.

Мобілізація в Україні та правила бронювання регулюються постановою Кабміну №76, яка визначає підстави для скасування відстрочки.

Як пояснив юрист юридичної компанії «Приходько та партнери» Микола Сіренко в коментарі «РБК-Україна», бронювання після звільнення зазвичай анулюють автоматично протягом однієї доби. Відповідні відомості також мають потрапити до реєстрів Пенсійного фонду.

За яких умов скасовують бронювання

Підстави для анулювання визначені пунктом 31 Порядку бронювання військовозобов’язаних. Перелік є вичерпним.

Зокрема, бронь припиняється, якщо:

працівник звільнився;

підприємство втратило статус критично важливого;

компанію ліквідовано;

керівник подав звернення про скасування бронювання.

Водночас переведення співробітника на іншу посаду або до іншого підрозділу в межах тієї самої організації не є підставою для анулювання.

Скільки триває процедура

За словами Миколи Сіренка, безпосереднє скасування бронювання займає приблизно 15 хвилин. Однак оновлення даних у державних реєстрах та застосунку «Дія» може тривати до двох діб.

Через це роботодавець не завжди може одразу оформити бронь іншій людині на звільнене місце. Поки система враховує попереднього співробітника в межах доступної квоти, подати нового кандидата не вдасться.

Юрист радить роботодавцям, які планують замінити заброньованого працівника, спочатку скасувати чинне бронювання, а вже потім оформлювати звільнення. Такий порядок допоможе уникнути затримок під час оформлення документів.

Отже, після припинення трудових відносин право на бронювання втрачається, хоча інформація в електронних системах може оновитися не відразу.

Джерело: «РБК-Україна».