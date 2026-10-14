Мобілізація в Україні передбачає ведення військового обліку через електронний реєстр «Оберіг», дані з якого відображаються в застосунку «Резерв+».

Мобілізація в Україні вимагає належного оформлення облікових відомостей, тому відсутність інформації в електронній системі може потребувати додаткового з'ясування.

Чому в «Резерв+» немає даних

Відсутність відомостей у застосунку не обов'язково означає, що громадянин не перебуває на військовому обліку. Причиною можуть бути технічні проблеми, помилки під час перенесення інформації з паперових карток або відсутність запису в електронному реєстрі.

У таких випадках варто спочатку перевірити, чи встановлена остання версія застосунку, а також повторити авторизацію. Якщо це не допомогло, потрібно з'ясувати, чи є відповідна інформація в реєстрі «Оберіг», написав юрист Владислав Дерій

Як діяти, якщо інформація відсутня

Якщо після перевірки дані так і не з'явилися, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Фахівці зможуть перевірити наявність запису й пояснити, як виправити ситуацію.

Для уточнення інформації можуть знадобитися паспорт, ідентифікаційний код та наявні військово-облікові документи. Якщо громадянин раніше перебував на обліку, доцільно надати документи, які це підтверджують.

Мобілізація в Україні передбачає використання електронних військово-облікових документів, однак технічна відсутність відомостей потребує перевірки, а не припущень щодо статусу людини. Якщо проблема пов'язана з помилкою в реєстрі, слід подати звернення з проханням перевірити й актуалізувати інформацію.

Чи можна вирішити проблему онлайн

Залежно від характеру помилки частину питань можна з'ясувати дистанційно. Водночас первинне взяття на облік, виправлення окремих відомостей і зміна місця обліку можуть передбачати різні процедури.

Тому перед подальшими діями варто уточнити порядок саме для своєї ситуації.