Благодійний фонд «Право на захист» відкрив реєстрацію на програму HOME - пів року компенсуватиме переселенцям оренду житла та частину комуналки. Допомога діє в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Київській областях та Києві.

Оренда житла для ВПО тепер підтримується ще однією програмою. Благодійний фонд «Право на захист» відкрив реєстрацію на проєкт HOME: учасникам пів року компенсуватимуть оренду житла та частину комунальних витрат.

Діятиме програма в чотирьох областях і Києві - у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Київській областях, а також у столиці. Реалізує її фонд «Право на захист» у рамках Національного консорціуму PULSE за підтримки уряду Німеччини.

Допомога розрахована не на всіх мешканців цих регіонів. Для участі треба підтвердити обставини вимушеного переміщення і потребу в покращенні житлових умов.

Хто може подати заявку

Претендувати на компенсацію можуть домогосподарства трьох категорій. Перша - внутрішньо переміщені особи. Друга - люди, яких евакуювали з небезпечних районів і які перемістилися не більше ніж пів року тому.

Третя - українці, які повернулися з-за кордону не пізніше ніж рік тому і не мають власного житла або не можуть у ньому жити. Наприклад, якщо квартира чи будинок розташовані на тимчасово окупованій території, у зоні активних бойових дій, пошкоджені або зруйновані.

Окрім належності до однієї з цих категорій, сім'я має відповідати хоча б одній додатковій умові. Зокрема, проживати в місці тимчасового розміщення, у приватному житлі з незадовільними умовами або в приміщенні, де є підтверджений ризик виселення. Такий ризик може бути пов'язаний з різким підвищенням орендної плати, втратою можливості платити за житло або рішенням власника продати чи використати квартиру інакше.

Кому можуть відмовити

У програмі діють два суттєві обмеження. По-перше, жоден член домогосподарства не повинен був отримувати благодійну грошову допомогу саме на оренду житла за аналогічними програмами з 2022 року - навіть якщо той проєкт уже завершився.

По-друге, сім'я має мати реалістичний план, який дозволить їй самостійно оплачувати оренду після завершення шестимісячної підтримки. Це може бути працевлаштування, додатковий дохід, власна справа або підвищення кваліфікації.

Чи доведеться спершу платити зі своєї кишені

Родинам, яким треба переїхати в інше житло, доведеться самостійно знайти квартиру чи будинок і оплатити перші два місяці оренди. Ці витрати потім компенсують у рамках програми.

Єдиної фіксованої суми, яку гарантовано отримає кожен учасник, фонд не називає - розмір компенсації визначають за умовами проєкту. Гроші перераховують у гривнях на особистий банківський рахунок представника домогосподарства, визначеного під час реєстрації.

Як подати заявку

Для участі треба заповнити офіційну анкету фонду «Право на захист». Якщо домогосподарство відповідає умовам, його представнику зателефонують і запросять на особисту співбесіду.

На зустріч потрібно принести оригінали документів, які підтверджують обставини сім'ї. Після співбесіди організатори вирішують, чи включати родину до програми. Уточнити умови можна за безкоштовним номером фонду 0 800 750 104.

Варто пам'ятати, що це благодійна ініціатива, а не загальнодержавна виплата всім переселенцям. Державна допомога на проживання ВПО регулюється окремо і сама по собі не означає автоматичної участі в проєкті HOME.

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